Pozzallo,sbarcati i 104 di Ocean Viking

i 104die trasferiti all'hotspot dii 104 migranti soccorsi il 18 ottobre in mare dalla, la nave delle Ong Sos Méditerranée e MSF. Quarantuno i minorenni e 14 sotto i 15 anni. A bordo anche due bimbi di 2 e di 10 mesi, i primie portati in ospedale a Modica per difficoltà respiratorie. Con loro le mamme. A bordo altre due donne incinte. I migranti saranno ricollocati secondo l'accordo di Malta. In particolare 70 andranno in Francia e in Germania.(Di mercoledì 30 ottobre 2019)