Migranti | attesa a Pozzallo Ocean Viking con 104 persone a bordo

Migranti - via Matteo Salvini torna la Diciotti : sbarcata a Pozzallo con 68 persone - la Ocean Viking in attesa : Dopo un anno, dopo che Matteo Salvini non è più ministro dell'Interno, la nave Diciotti della Guardia costriera ha ricominciato a svolgere la sua attività "Sar", Search and Rescue, nel Mediterraneo. Così questa mattina 22 ottobre, dopo l'assegnazione del "Porto sicuro" da parte del Viminale, è sbarc

Migranti - 290 su un barcone in attesa di un porto sicuro : salvati da motovedette italiane : Circa 290 Migranti a bordo di un barcone sono stati soccorsi a 32 miglia da Lampedusa, in zona Sar maltese, da motovedette italiane della Guardia costiera e della Guardia di finanza che sono ora in attesa di un 'place of safety', un porto sicuro dove sbarcare. Malta ha già fatto sapere che non può soccorrerli.Continua a leggere

Attesa per domani a Taranto Ocean Viking con 176 Migranti : E' previsto per domani mattina l'arrivo al porto di Taranto della nave Ocean Viking, di Sos Mediterranee e Medici Senza Frontiere, con 176 migranti

Migranti : Di Maio promette rimpatri veloci - attesa la firma del decreto : Proprio il 3 ottobre, quando in Parlamento si incomincia a discurtere di ius culturae, Luigi Di Maio sfrutta le telecamere della trasmissione televisiva Dritto e Rovescio per lanciare uno scoop su un imminente decreto sui rimpatri, il quale verrà presentato nella giornata di oggi. Il neo Ministro degli Esteri promette la firma di un decreto ministeriale mirato a sveltire le procedure per i rimpatri dei Migranti irregolari verso i Paesi di ...

Migranti : firmata a Malta la bozza del 'documento comune' in attesa di approvazione : L'intesa tra Malta, Italia, Germania, Francia e Finlandia in materia di migrazioni, secondo le prime indiscrezioni, sembra sia stata raggiunta al cospetto del commissario europeo, Dimitris Avramopoulus. Prova concreta è il cosiddetto "documento comune", nel quale sono contenuti i punti su cui i paesi partecipanti al vertice tenutosi a La Valletta hanno trovato piena convergenza: ricollocamenti entro quattro settimane, valutazione delle richieste ...

Migranti : attesa oggi a Messina nave Ocean Viking con 182 persone a bordo : Palermo, 24 set. (AdnKronos) - E' attesa per questa mattina al porto di Messina la nave Ocean Viking di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere con a bordo 182 Migranti soccorsi in mare in più interventi nei giorni scorsi. A Messina è già pronta la macchina dell’accoglienza che, come accaduto nel

Ocean Viking salva altri 73 Migranti : ora sono in 182 a bordo in attesa di un porto di sbarco : La nave Ocean Viking delle ong Sos Mediterranee e Medici senza frontiere ha salvato altri 73 migranti su una piccola barca sovraffollata a 29 miglia dalle coste libiche. Ora sono in tutto 182 le persone soccorse a bordo della nave umanitaria che chiede con urgenza un porto di sbarco. Tra i migranti soccorsi ci sono anche donne, bambini piccoli.Continua a leggere

Migranti : nave Ocean Viking ancora in acque internazionale - in attesa di un porto sicuro : Palermo, 11 set. (AdnKronos) - La nave Ocean Viking di Sos Mediterranée e Msf, con a bordo 84 persone soccorse nel Mediterraneo, è ancora in acque internazionali in attesa dell'assegnazione di un porto sicuro. La Libia nei giorni scorsi ha offerto il porto di Tripoli ma la ong ha rifiutato l'offerta

Migranti : Ocean Viking soccorre 50 persone - attesa per sviluppi : Palermo, 9 set. (AdnKronos) - C'è attesa per conoscere le sorti della Ocean Viking, nave di Sos Mediterranee e Msf, che ieri pomeriggio al largo della costa libica ha salvato 50 persone che erano su un gommone in avaria. Tra loro ci sono anche 12 minorenni e una donna incinta. Come annunciato ieri s

Migranti : attesa a Pozzallo nave militare con 29 naufraghi : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - E' attesa per le 8 di questa mattina al porto di Pozzallo (Siracusa) la nave della Marina militare "Cassiopea" con a bordo 29 persone di nazionalità non precisata. "La composizione dei Migranti consiste in 5 nuclei familiari, 5 adulti maschi, 5 adulti donne e 19 minori