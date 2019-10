Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 | i risultati del 30 ottobre Fuori Berrettini | in quattro

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 : Matteo Berrettini esce subito di scena - Tsonga vola agli ottavi di finale e si attende per le Finals : Matteo Berrettini esce di scena nel secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy (Francia). L’azzurro, visibilmente provato fisicamente e mentalmente, si è dovuto arrendere al francese Jo-Wilfried Tsonga (n.35 del ranking) con il punteggio di 6-4 6-3 in 1 ora e 26 minuti di partita. Un match nel quale il romano non ha mai trovato il ritmo giusto, soffrendo lo schema servizio-dritto del suo rivale, in grande spolvero nella serata ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 : Matteo Berrettini esce subito di scena - Tsonga vola agli ottavi di finale e si attende per le Finals : Matteo Berrettini esce di scena nel secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy (Francia). L’azzurro, visibilmente provato fisicamente e mentalmente, si è dovuto arrendere al francese Jo-Wilfried Tsonga (n.35 del ranking) con il punteggio di 6-4 6-3 in 1 ora e 26 minuto di partita. Un match nel quale il romano non ha mai trovato il ritmo giusto, soffrendo lo schema servizio-dritto del suo rivale, in grande spolvero nella serata ...

LIVE Berrettini-Tsonga 4-6 3-6 - Masters1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA : il francese domina il romano e vince! Finals in bilico per l’italiano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MATTEO BERRETTINI SI QUALIFICA PER LE ATP Finals SE…TUTTE LE POSSIBILI COMBINAZIONI BAUTISTA AGUT ELIMINATO! MONFILS RESTA L’ULTIMA MINACCIA PRINCIPALE PER BERRETTINI 23.31 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte! 23.30 Cattive notizie per Matteo Berrettini: Jo-Wilfred Tsonga gioca in maniera sublime come i tempi migliori e batte l’italiano 6-4 6-3, portandosi al terzo ...

LIVE Berrettini-Tsonga 4-6 2-5 - Masters1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA : break del francese! Match compromesso per il romano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MATTEO BERRETTINI SI QUALIFICA PER LE ATP FINALS SE…TUTTE LE POSSIBILI COMBINAZIONI BAUTISTA AGUT ELIMINATO! MONFILS RESTA L’ULTIMA MINACCIA PRINCIPALE PER BERRETTINI 2-5 Tsonga conferma il break: l’italiano dovrà restare in partita. 40-15 Il transalpino non lascia scampo all’italiano: Berrettini non trova il campo. 30-15 Sembra rispolverato Tsonga: il francese sta ...

LIVE Berrettini-Tsonga 4-6 2-3 - Masters1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA : il francese domina il match! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MATTEO BERRETTINI SI QUALIFICA PER LE ATP FINALS SE…TUTTE LE POSSIBILI COMBINAZIONI BAUTISTA AGUT ELIMINATO! MONFILS RESTA L’ULTIMA MINACCIA PRINCIPALE PER BERRETTINI 2-3 Secondo turno a zero per Tsonga: si prosegue con l’equilibrio del match. 40-0 Il #35 al mondo sfodera grande tennis: serie di diritti e palla corta. 15-0 Sesto ace per Tsonga. 2-2 Bene Berrettini che esce da ...

LIVE Berrettini-Tsonga 4-6 0-1 - Masters1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA : break del francese che vince il primo parziale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MATTEO BERRETTINI SI QUALIFICA PER LE ATP FINALS SE…TUTTE LE POSSIBILI COMBINAZIONI BAUTISTA AGUT ELIMINATO! MONFILS RESTA L’ULTIMA MINACCIA PRINCIPALE PER BERRETTINI 30-15 Ancora un buon servizio e diritto. 15-15 Ottima prima centrale e rovescio radente di Berrettini. 0-1 Terzo game di fila di Tsonga che salva una palla break come nel primo parziale. AD-40 Servizio e rovescio ...

LIVE Berrettini-Tsonga 4-6 - Masters1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA : break del francese che vince il primo parziale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MATTEO BERRETTINI SI QUALIFICA PER LE ATP FINALS SE…TUTTE LE POSSIBILI COMBINAZIONI BAUTISTA AGUT ELIMINATO! MONFILS RESTA L’ULTIMA MINACCIA PRINCIPALE PER BERRETTINI 22.52 Matteo Berrettini, dopo aver cominciato a rilento ed aver recuperato sotto 0-3, subisce un gioco su un ritmo una spanna avanti da parte di Jo-Wilfred Tsonga, che, sfruttando la lentezza e prevedibilità dal lato ...

LIVE Berrettini-Tsonga 3-4 - Masters1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA : controbreak del romano! Equilibrio in Francia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MATTEO BERRETTINI SI QUALIFICA PER LE ATP FINALS SE…TUTTE LE POSSIBILI COMBINAZIONI BAUTISTA AGUT ELIMINATO! MONFILS RESTA L’ULTIMA MINACCIA PRINCIPALE PER BERRETTINI 15-15 Back banale che esce fuori: Berrettini deve migliorare nel tenere lo scambio. 0-15 Tsonga realizza il primo doppio fallo del match. 4-4 Serve&volley di Berrettini che resta con i nervi saldi! 40-30 Ottima ...

LIVE Berrettini-Tsonga 2-3 - Masters1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA : controbreak del romano! Equilibrio in Francia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MATTEO BERRETTINI SI QUALIFICA PER LE ATP FINALS SE…TUTTE LE POSSIBILI COMBINAZIONI BAUTISTA AGUT ELIMINATO! MONFILS RESTA L’ULTIMA MINACCIA PRINCIPALE PER BERRETTINI 15-15 Occasione sciupata da Berrettini che non riesce a chiudere da buona posizione. 0-15 Ottimo scambio condotto da Berrettini che conclude con il vincente. 3-3 Servizio e diritto e parità: match in Equilibrio. 40-15 ...

LIVE Berrettini-Tsonga 0-3 - Masters1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA : break del francese! Inizio complicato per Matteo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Matteo BERRETTINI SI QUALIFICA PER LE ATP FINALS SE…TUTTE LE POSSIBILI COMBINAZIONI BAUTISTA AGUT ELIMINATO! MONFILS RESTA L’ULTIMA MINACCIA PRINCIPALE PER BERRETTINI 1-3 Secondo ace del game di Berrettini: primo gioco del match. 40-30 Svogliato Berrettini anche in questo frangente: Tsonga martella sul diritto del romano. 40-15 Buona prima di Berrettini. 30-15 Risposta sulla linea ...

LIVE Berrettini-Tsonga 0-1 - Masters1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA : si parte! Direzione Finals per il romano! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MATTEO BERRETTINI SI QUALIFICA PER LE ATP Finals SE…TUTTE LE POSSIBILI COMBINAZIONI BAUTISTA AGUT ELIMINATO! MONFILS RESTA L’ULTIMA MINACCIA PRINCIPALE PER BERRETTINI 0-2 BREAK TSONGA! Dal possibile break di Berrettini, al riscatto del francese che comincia benissimo. 40-AD STOP VOLLEY TSONGA! PALLA BREAK! Berrettini prova il passante ma Tsonga si supera a rete! 40-40 Largo il ...

Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 : Rafael Nadal batte in due set Adrian Mannarino e va al terzo turno : Il secondo turno del torneo ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy vede la vittoria della testa di serie numero 2, l’iberico Rafael Nadal, che supera in due partite il padrone di casa Adrian Manarino, sconfitto in due set per 7-5 6-4 in un’ora e cinquanta minuti di gioco. Al terzo turno domani l’iberico troverà l’elvetico Stan Wawrinka. Nel primo set i servizi dominano almeno fino al 3-3, poi il primo a scricchiolare è il ...

Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 : Novak Djokovic debutta vincendo senza brillare contro Corentin Moutet : Novak Djokovic non brilla, ma supera il match d’esordio al Masters 1000 di Parigi-Bercy, superando in due set il padrone di casa Corentin Moutet, ventenne numero 97 del mondo, per 7-6 (3) 6-4. Il francese può lamentare il fatto di aver mancato due set point nel primo parziale. Per il serbo, al quale il numero 1 del mondo sarà sottratto da Rafael Nadal da lunedì perché, dopo questo torneo, l’ATP toglie i punti sia di Parigi-Bercy che ...

Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 : Novak Djokovic debutta vincendo senza brillare contro Corentin Moutet : Novak Djokovic non brilla, ma supera il match d’esordio al Masters 1000 di Parigi-Bercy, superando in due set il padrone di casa Corentin Moutet, ventenne numero 97 del mondo, per 7-6 (3) 6-4. Il francese può lamentare il fatto di aver mancato due set point nel primo parziale. Per il serbo, al quale il numero 1 del mondo sarà sottratto da Rafael Nadal da lunedì perché, dopo questo torneo, l’ATP toglie i punti sia di Parigi-Bercy che ...