L’Inter è a corto d’ossigeno | Conte sempre più preoccupato | svolta sul mercato o addio

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) I primi anticipi della 10^ giornata del campionato di Serie A hanno fornito già interessanti indicazioni anche per la zona scudetto, riscatto dell’Inter che ha vinto con qualche sofferenza sul campo del Brescia, 1-2 il risultato finale con le reti siglare di Lautaro Martinez e Lukaku poi l’autogol di Skriniar che ha riaperto solo parzialmente la sfida. In attesa della partita della Juventus contro il Bologna l’Inter si è portata momentaneamente in vetta alla classifica ma i problemi in casa nerazzurra continuano ad essere evidenti come sottolineato dalla stessoal termine della partita contro le Rondinelle. L’ex Ct della Nazionale continua a lamentarsi (giustamente) della rosa troppo corta, “giocanogli stessi” ha tuonato l’allenatore, al momento in attacco gli unici calciatori all’altezza sono Lukaku e Martinez, ...

mauriziocanetta : Appello a colleghe e colleghi di @Gazzetta_it: basta con questo orribile LuLa. Passi per il Gre-No-Li, che è storia… - SmorfiaDigitale : L Inter ha il fiato corto. Ma Conte non si fida troppo della sua panchina -