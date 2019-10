Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Il secondo governo Conte va protetto, e nel frattempo, il Movimento 5 Stelle ha bisogno di crescere nella sua organizzazione. All'indomani della 'botta' presa allein Umbria, la strada dell'accordo con il Pd a livello nazionale deve proseguire il suo percorso anche perche' M5s ha piu' cose in comune con i democratici - vedi diritti civili e temi ambientali - che non con la Lega di Matteo Salvini. E' questo lo scenario che viene disegnato in ambienti del M5s per il prossimo futuro, dove, peraltro, si sottolinea che il leader del Carroccio ha di fatto ricostruito il Centrodestra ma a trazione non moderata.Una riflessione portata avanti nonostante non venga negato che Diprobabilmente avrebbe preferito continuare con la prima esperienza di governo e non venga neppure negato che, per diversi militanti, fosse proprio il primo Conte ad essere un esecutivo di rottura, visto ...

ilfogliettone : Le 'spine' di Di Maio tra alleanza Pd, Regionali e capogruppo M5s - -