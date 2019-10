Le città coloniali centroamericane | un viaggio indietro nel tempo

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Le splendidesi trovano ancora lungo le strade che collegavano gli insediamenti dell’Impero di Spagna nella regione fin dal XVI secolo. Nel loro centro storico ci sono ville, palazzi e conventi densi di storia e di bellezza architettonica, molto amati dai visitatori che ritrovano qui atmosfere d’altri tempi. Ecco di seguito alcune delleda non perdere durante unin Centroamerica. Antigua, Guatemala Santiago de los Caballeros de Guatemala, conosciuta oggi come Antigua, è stata la prima capitale della Capitaneria Generale del Guatemala in epoca coloniale. I suoi palazzi ottimamente conservati, sono in stile barocco ispanoamericano. Patrimonio umanità UNESCO dal 1979, Antigua è stata la capitale dal 1541 al 1777, quando un violento terremoto ha raso al suolo quasi tutta lae la Corona Spagnola decise di trasferire la capitale ...

Cruzza5 : RT @anubidal: ... la città dai vecchi nomi coloniali tanto rispettabili. La città dei codardi, di coloro che hanno giocato a far i faraoni.… - anubidal : ... la città dai vecchi nomi coloniali tanto rispettabili. La città dei codardi, di coloro che hanno giocato a far… -