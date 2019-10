Lazio-Torino 4-0 | Acerbi e Immobile abbattono i granata

Pagelle e Highlights 10^ giornata : Napoli-Atalanta 2-2 - Ilicic risponde a Milik nel finale. Juve-Genoa 2-1 - decide Ronaldo dal dischetto. Cagliari- Bologna 3-2 - doppio Joao Pedro. Lazio-Torino 4-0 e Udinese-Roma 0-4 : Pagelle 10 giornata- Il Verona supera a sorpresa il Parma al Tardini grazie al gol di Lazovic. Parma arrembante per gran parte della gara, ma veneti abili a reggere botta e a portare a casa 3 punti fondamentali in chiave salvezza. Vince anche l’Inter, grazie ai gol di Lautaro Martinez e Lukaku. Per il belga […] L'articolo Pagelle e Highlights 10^ giornata: Napoli-Atalanta 2-2, Ilicic risponde a Milik nel finale. Juve-Genoa 2-1, ...

Lazio-Torino - gli highlights del match – VIDEO : Lazio-Torino, gli highlights del match – VIDEO highlights Lazio Torino| E’ terminato il match tra Lazio e Torino, match valevole per la 10a giornata di Serie A. Ecco come è andata a finire. Gli highlights di Lazio-Torino L'articolo Lazio-Torino, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

Lazio-Torino 4-0 - le pagelle di CalcioWeb : Immobile non sbaglia mai [FOTO] : Lazio-Torino, le pagelle di CalcioWeb – Si sono concluse le gare delle 21 valide per la 10^ giornata del campionato di Serie A, la stagione entra sempre più nel vivo e sono arrivate altre importanti indicazioni. Non si ferma la Lazio, ottimo momento per la squadra di Simone Inzaghi che ottiene un’altra importante vittoria, niente da fare per il Torino, granata sempre più in crisi. La posizione dell’allenatore Mazzarri è ...

Lazio-Torino 3-0 La Diretta Super Acerbi - altra doppietta di Immobile

Lazio-Torino 2-0 La Diretta Prodezza di Acerbi - raddoppia Immobile

Lazio-Torino 1-0 La Diretta Prodezza di Acerbi : Olimpico in delirio

Lazio-Torino 0-0 La Diretta Caicedo sfiora il vantaggio : sinistro largo

Lazio-Torino 0-0 La Diretta le formazioni ufficiali : gioca Immobile - Caicedo per Correa

Lazio-Torino - dalle 21.00 La Diretta le formazioni ufficiali : gioca Immobile - Caicedo per Correa

Formazioni ufficiali Lazio-Torino : c’è Immobile - fuori Verdi : Formazioni ufficiali Lazio-Torino – Tutto pronto per il match dell’Olimpico tra biancocelesti e granata. I primi, sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria nel finale a Firenze trascinati da un super Immobile, i secondi in crisi di gioco e risultati. A tal proposito, il tecnico Mazzarri è finito nella bufera e la sua panchina non è più così sicura. I due tecnici hanno comunque sciolto le ultime riserve per la sfida, ecco ...

Lazio-Torino streaming - dove guardare la diretta della partita su DAZN : Lazio-Torino streaming – Si gioca una partita importante valida per il campionato di Serie A, un turno scoppiettante e che promette grande spettacolo, che potrebbe dare indicazioni per il proseguo della stagione. In campo Lazio-Torino l’obiettivo delle due squadre è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. La partita sarà trasmessa in streaming sulla piattaforma DAZN, visibile su Pc, Smartphone e tablet, oltre che su Smart ...