La vita in diretta | Matano-Cuccarini segnano un altro record in share

Salvo Sottile a La vita in diretta. Matano : “Non si sente bene” : Alberto Matano intervista Salvo Sottile a La vita in diretta e svela che non sta bene E’ stato Salvo Sottile, conduttore di Mi manda Raitre e Prima dell’alba, l’ospite vip intervistato nella seconda parte della puntata de La vita in diretta di oggi, martedì 29 ottobre 2019. Ospitato dal collega Alberto Matano, Salvo Sottile a La vita in diretta entrando in studio ha ironizzato affermando di aver voluto essere presente ...

Alberto Matano prima della vita in diretta : “Sono sfatto - ma felice” : La Vita in diretta, Alberto Matano stanco, ma felice: “La giornata inizia con un grande sprint” Oggi Alberto Matano ha iniziato la giornata con un’ottima notizia: La Vita in diretta ha raggiunto ieri ottimi ascolti, segnando il record stagionale. E per tale ragione, dopo il suo consueto allenamento, ha voluto pubblicare un video su instagram per ringraziare tutti: “Allenamento finito…Sono un po’ sfatto, ma ...

La vita in diretta - boom d’ascolti. Cuccarini : “E’ solo l’inizio!” : Lorella Cuccarini sugli ascolti de La vita in diretta di ieri: “Grazie a tutti” Ieri pomeriggio La vita in diretta ha ottenuto uno dei risultati più alti della stagione, ovvero 1.869.000 telespettatori e il 15,18% di share. Ottimi ascolti, dunque, per Lorella Cuccarini che su Twitter stamani ha festeggiato con un tweet in cui ha scritto: “Grazie a tutte le persone che ci seguono quotidianamente. E’ bello sapere che, ...

La vita in diretta - Alberto Matano svela : “Sento molta responsabilità” : Alberto Matano parla de La vita in diretta e fa una rivelazione spiazzante Alberto Matano è uno dei grandi protagonisti della stagione televisiva, nonché il conduttore insieme a Lorella Cuccarini de La vita in diretta. Il giornalista, ex volto del Tg1, ha rilasciato un’intervista al settimanale TeleSette dove ha fatto una dichiarazione sul come stia vivendo questa nuova esperienza e ha detto… “Ogni giorno dobbiamo avere una ...

LIVE Volley - risultati Superlega oggi in DIRETTA : vincono Perugia - Trento e Civitanova - Milano spazzata via! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della giornata 20:03 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le tante emozioni della seconda giornata di Superlega e vi augura un buon proseguimento di serata. 20:01 In testa alla classifica troviamo Civitanova con nove punti ed una partita in più, Modena, Trento e Milano (una partita in più) si trovano in seconda piazza, Perugia, nonostante abbia disputato già tre ...

LIVE Volley - risultati Superlega oggi in DIRETTA : vincono Perugia - Trento e Civitanova - Milano spazzata via! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della giornata 19:30 Milano-Civitanova 20-25: ci si aspettava tanto da questo match, ma purtroppo così non è stato, Juantorena e compagni salgono in vetta alla classifica in solitaria (una partita in più). 19:29 Perugia-VERONA 25-18: la Sir torna alla vittoria, ottima reazione dei Black Davils. 19:28 Milano-Civitanova 16-22: i Campioni d’Italia volano spediti verso la ...

LIVE Volley - risultati Superlega oggi in DIRETTA : tutto facile per Perugia - Civitanova soffre ma si porta a casa il primo parziale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della giornata 18:40 TRENTINO-MONZA 14-5: che parziale per la squadra di Lorenzetti, che quest’anno ha un arma in più: una panchina ricchissima. 18:38 Perugia-VERONA 8-6: attacco millimetrico di Atanasijevic da seconda linea. 18:37 SORA-RAVENNA 7-8: avvio equilibrato nel secondo parziale. 18:36 PADOVA-VIBO VALENTIA 26-24: Padova è riuscita a togliere le castagne dal ...

LIVE Volley - risultati Superlega oggi in DIRETTA : al via la seconda giornata - occhi puntati su Perugia - Civitanova e Milano! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della giornata 17:54 A rendere ancora più complesso il compito di Civitanova ci pensano le assenze dei due palleggiatori: Bruno è ai box per infortunio, D’ Hults sarà invece assente per lutto. La regia dei campioni d’Italia sarà nelle mani del diciannovenne Gonzi, al debutto in Superlega. 17:51 Infine Ravenna e Padova non dovrebbero avere problemi contro Sora e ...

LIVE Volley - risultati Superlega oggi in DIRETTA : spiccano Milano-Civitanova e Perugia-Verona : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. oggi domenica 27 ottobre si giocano cinque partite e si preannuncia grande spettacolo dopo che Modena ha sconfitto Piacenza nell’anticipo di ieri agganciando Milano e Civitanova in testa alla classifica. Proprio l’Allianz e ...

La vita in Diretta - Cesare Bocci : “Ho visto il cu** di Lorella Cuccarini”. Che cosa è successo tra i due? : Cesare Bocci, amatissimo volto de Il Commissario Montalbano, è stato ospite de La Vita in Diretta e ha raccontato un aneddoto che lo vede protagonista insieme alla conduttrice Lorella Cuccarini. Che cosa è successo tra i due? Quando stavano partecipando al musical “Sweet Charity”, il bel Bocci ha “visto le terga della signora”, parole sue. “Solo una eh!”, ha aggiunto il Mimì Augello della fiction tratta da i ...

Alberto Matano fa un annuncio sbagliato a La vita in diretta : La vita in diretta: Alberto Matano commette uno sbaglio e si scusa con i telespettatori Hanno aperto la breve anteprima (in onda per pochi minuti a partire dalle 16.50) della puntata de La vita in diretta di oggi, venerdì 25 ottobre 2019, parlando della giornata della pasta, che è proprio quella odierna, e del cambio dell’orario previsto per domenica, Lorella Cuccarini e Alberto Matano. E proprio parlando dello spostamento delle lancette ...

“Mi sposo”. L’annuncio a sorpresa di Eleonora Giorgi a ‘La vita è in diretta’. Cosa sta succedendo : Ospite de ‘La vita in Diretta’, Eleonora Giorgi si è lasciata andare a una serie di considerazioni davanti al microfono di Alberto Matano. L’attrice ha parlato del suo passato, della sua carriera e degli amori. Durante l’intervista è poi stato fatto un riferimento anche al suo ex marito, Massimo Ciavarri, con il quale ha un figlio, e del rapporto che oggi ha con lui e con la donna che è diventata la sua compagna. Alberto Matano ha voluto sapere ...

Raffaella Carrà : "La vita in Diretta potrebbe essere fatta meglio" : A margine della conferenza stampa di presentazione di 'A raccontare comincia tu', la conduttrice ed icona Rai commenta il...

Lorella Cuccarini fa flop con la vita in Diretta : il commento di Raffaella Carrà : Raffaella Carrà commenta il flop de La Vita in Diretta e sorprende tutti. Il ritorno in Rai di Lorella Cuccarini non è stato affatto semplice e sembra ancora tutto in salita. Prima gli attacchi di Heather Parisi, poi la chiusura anticipata di Grand Tour, infine i problemi nel contenitore pomeridiano che conduce con Alberto Matano. La Vita in Diretta infatti non sta ottenendo i risultati sperati e continua a essere battuta da Pomeriggio Cinque di ...