Imola | Bugani contro l’ex sindaca M5s | “Io ti ho scaricata? Eri commissariata dalla Lega

"Eri commissariata - sì - ma dalla Lega" : lo sfogo di Bugani contro la sindaca M5s di Imola Sangiorgi : “Cara Sangiorgi, è vero eri commissariata, ma non da me che ti ho solo chiesto di rimuovere un assessore condannato in terzo grado per lesioni, falso e calunnia, bensì dalla Lega”. Inizia così lo sfogo con il quale Massimo Bugani, uno dei leader del M5s in Emilia-Romagna e oggi capostaff in Campidoglio a Roma, replica a Manuela Sangiorgi, la sindaca 5 stelle di Imola che si è dimessa due giorni fa ...