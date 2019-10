FOTO Charlotte Siné | chi è la nuova fidanzata di Charles Leclerc? Monegasco Don Giovanni

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 30 ottobre 2019)sta disputando una buona stagione con la Ferrari, ha vinto due gare consecutive a Spa e a Monza (i suoi primi successi in carriera in F1) ed è esploso al volante della Ferrari anche se la convivenza con Sebastian Vettel ha dato qualche problema come ad esempio è successo in Russia. Ilha concluso il recente GP del Messico al quarto posto dopo essere partito dalla pole position e ora cercherà di riscattarsi nel GP degli USA che si disputerà nel weekend ad Austin ma nel frattempo il giovane fuoriclasse può consolarsi con la sua. Da un paio di mesi, infatti, il 22enne si è legato alla connazionale, la figlia di Emmanuel che è il direttore generale del Société des Bains de Mer (la più antica società del Principato che si occupa di intrattenimento). Il ferrarista ha lasciato Giada Gianni, la bella ragazza napoletana che lo ...

