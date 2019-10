Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 29 ottobre 2019)sette militarini sono stati uccisi e altri 14 sono rimasti feriti neglicon le forze militari turche nel nord-est della, nei primi combattimenti tra i due eserciti nella regione a est dell’Eufrate. Lo riferisce l’Osservatorio nazionale per i diritti umani in. Per il momento, i media governativini non smentiscono e non confermano questa circostanza.“” sono avvenuti tra le forze turche, con le milizie locali loro alleate, e le truppe del regime di Damasco a sud di Ras al Ayn, la città di confine passata sotto il controllo di Ankara con l’offensiva lanciata il 9 ottobre. Secondo l’ong, le truppe di Ankara hanno attaccato quelle del regime alla periferia del villaggio di Al-Assadiya con colpi d’artiglieria e con il supporto di droni. Ne sono seguiti scambi di fuoco sul terreno.Altri ...

HebrewIbrahim : RT @HuffPostItalia: 'Violenti scontri' in Siria tra turchi e lealisti. Ong: 'Morti almeno 7 militari siriani' - HuffPostItalia : 'Violenti scontri' in Siria tra turchi e lealisti. Ong: 'Morti almeno 7 militari siriani' - Ifatticapitali : RT @Ifatticapitali: Come in Chile, anche in Bolivia si segnalano proteste e violenti scontri. In tutti e due i casi il PIL vola oltre il +4… -