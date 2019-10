Tangenziale | “Non ci sono pericoli | i lavori termineranno forse prima di Natale”

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 29 ottobre 2019) “Nessun pericolo, allo stato attuale, sussiste sul versante della sicurezza, anche alla luce delle misure di limitazione della circolazione adottate”. Lo ha chiarito oggi in commissione Infrastrutture del Comune di Napoli Riccardo Rigacci, amministratore delegato della societàal centro della bufera traffico che si è scatenata dopo la decisione di chiudere due corsie sul viadotto Capodichino. Rigacci ha parlato anche della fine dei: “Tutti iprevisti, che comprendono anche verifiche su altri ponti, saranno terminati presumibilmente entro la fine dell’anno,di Natale”. Per quanto riguarda la gratuità del padaggio Rigacci ha spiegato che la sospensione del pedaggio fino al 5 novembre, richiesta dal ministero delle Infrastrutture anche alla luce delle sollecitazioni ricevute dal sindaco de Magistris, ha determinato ...

