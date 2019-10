Ricerca Google saluta Adobe Flash | che non ci mancherà affatto

Ricerca per immagini Google : guida all’uso : Avete recentemente visto un quadro ma non sapete il suo nome? Avete tutti gli strumenti a disposizione per saperlo grazie al sistema di Ricerca invertito di Google immagini. Come? Basta andare ad inserire l’immagine posseduta leggi di più...

La Ricerca Google compie un importante passo in avanti nella comprensione delle frasi utilizzate per le ricerche : La Ricerca Google ora è in grado di dare più importanza alle preposizioni per meglio comprendere il significato della frase utilizzata per la Ricerca, fornendo per primi i risultati più pertinenti al contesto. L'articolo La Ricerca Google compie un importante passo in avanti nella comprensione delle frasi utilizzate per le ricerche proviene da TuttoAndroid.

Ecco le ultime novità per Google Chrome - Calendario - Hangouts - YouTube e Ricerca Vocale : Vediamo brevemente le ultime novità che riguardano Google Chrome, Calendario di Google, Hangouts Meet, YouTube e la Ricerca Vocale di Google. L'articolo Ecco le ultime novità per Google Chrome, Calendario, Hangouts, YouTube e Ricerca Vocale proviene da TuttoAndroid.

Addio ai Contatti sulla Ricerca Google - almeno nell’autocompletamento : Google rimuove dall'autocompletamento il risultato della Ricerca in Google Contatti: ecco come funziona ora. L'articolo Addio ai Contatti sulla Ricerca Google, almeno nell’autocompletamento proviene da TuttoAndroid.

Cercate lavoro? Basta una Ricerca su Google per vedere tutte le offerte in circolazione : Se Cercate lavoro, chiedete a Google. Da tempo l’azienda statunitense offre, in Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia, Germania e Spagna, un servizio di ricerca per le offerte di lavoro. In Italia è arrivato solo ora, grazie alla collaborazione con il gruppo GEDI. Per provare la novità Basta aprire il motore di ricerca, e inserire chiavi di ricerca inerenti la lavoro. Si possono cercare genericamente le “offerte di lavoro”, oppure ...

È in fase di test la nuova Ricerca Google con le favicon di fianco i siti web : È in fase di test la rinnovata pagina di ricerca di Google che vede l'arrivo della favicon dei siti e la rimozione degli URL L'articolo È in fase di test la nuova ricerca Google con le favicon di fianco i siti web proviene da TuttoAndroid.

Google vuole sbarazzarsi degli URL nei risultati di Ricerca : iniziano le fasi di test : Google sta iniziando a testare la funzione che permette di nascondere l'URL dai risultati di ricerca L'articolo Google vuole sbarazzarsi degli URL nei risultati di ricerca: iniziano le fasi di test proviene da TuttoAndroid.

La console di Ricerca Google offre nuovi report legati ai video : La console di Ricerca Google, uno strumento molto utile per i webmaster, offre due nuovi report dedicati ai video, sempre più importanti. L'articolo La console di Ricerca Google offre nuovi report legati ai video proviene da TuttoAndroid.

Aggiornate subito Google Fit - Duo - Foto - Ricerca e Messaggi - ci sono un mucchio di novità : Giornata ricca di aggiornamenti per le applicazioni Google, con numerose novità legate sia al mondo Android sia alla Ricerca su desktop. Scopriamo insieme di che cos si tratta nel dettaglio. Ricerca Google Arrivano anche su desktop i subtopic, visualizzati in una barra laterale nella schermata dedicata ai risultati. La funzione, che su mobile viene mostrata sotto forma di carosello, mostra dieci topic legati alla Ricerca effettuata, con una ...

21 anni di Google - il compleanno del motore di Ricerca che ci ha cambiato la vita : Oggi è il compleanno di Google: il 27 settembre 1998, in un garage di Menlo Park, i fondatori Sergey Brin e Larry Page festeggiavano il primo record di pagine indicizzate sul motore di ricerca. Oggi Google risponde ogni giorno a triliardi di domande da parte degli utenti di tutto il mondo, e ha completamente rivoluzionato il nostro modo di cercare informazioni e usare Internet.Continua a leggere

21 anni di Google - il motore di Ricerca di Mountain View che ci ha cambiato la vita : Oggi Google compie 21 anni: il 27 settembre 1998, in un garage di Menlo Park, i fondatori Sergey Brin e Larry Page festeggiavano il primo record di pagine indicizzate sul motore di ricerca. Oggi Google risponde ogni giorno a triliardi di domande da parte degli utenti di tutto il mondo, e ha completamente rivoluzionato il nostro modo di cercare informazioni e usare Internet.Continua a leggere

Scompare nel nulla 22 anni fa : i suoi resti ritrovati con una Ricerca su Google Earth : Il suo corpo è stato ritrovato con una ricerca su Google Earth. È il caso di William Moldt, scomparso nel nulla in Florida, a 40 anni, la sera del 7 novembre 1997, dopo una serata trascorsa in discoteca.Un giallo che è stato risolto alcuni giorni fa grazie a un ex cittadino di Wellington, che mentre stava eseguendo una ricerca satellitare ha scorto la sagoma di un’automobile sul fondo di un laghetto nel suo vecchio ...