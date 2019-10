Oroscopo Toro | novembre | periodo sottotono in amore

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 29 ottobre 2019) Undicesimo mese dell'anno in arrivo. Quali sono le previsioni astrologiche per tutti i nati sotto il segno del? Scopriamo, di seguito, le stelle col lavoro,e salute per ilcompreso tra il 1° ed il 302019. Nel mese precedente avete vissuto i momenti di difficoltà che hanno riguardato il campo sentimentale. Non sono mancate tensioni, difficili da risolvere. Qualcuno ha anche vissuto delle delusioni. In campo lavorativo il cielo è risultato agitato e non è stato possibile portare avanti i propri progetti con serenità. Nel mese diprosegue il calo fisico, senza alcun recupero dunque in campo salutare. Cercate di non fare degli azzardi e fate particolarmente attenzione alle ultime due settimane del mese, quando potrebbero nascere dei particolari momenti di tensione....

