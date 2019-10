Monopattini | multe a Torino e a Verona | nuovi bandi a Milano

Fonte : tg24.sky

(Di martedì 29 ottobre 2019) Il monopattino elettrico è il nuovo simbolo della mobilità sostenibile e sta ormai conquistando diverse città italiane, tra nuove opportunità e necessità di regolamentazioni chiare. Aun ragazzo di 25 anni è stato multato per 1.079 euro dopo l’emissione di una circolare che equipara il monopattino a qualsiasi altro ciclomotore. A, invece, è guerra al parcheggio selvaggio, con 36 mezzi rimossi in appena due giorni. Anche avengono richieste regole stringenti ma compaiono ancheper incentivarne la diffusione, che potrà raggiungere un tetto massimo di 2mila micro-veicoli. La prima multa aè arrivata la prima maxi multa a un monopattino: la vittima un giovane torinese, che lunedì mattina è stato fermato dalla polizia municipale in corso Principe Oddone vedendosi contestate diverse irregolarità. Niente targa, niente libretto di circolazione, ...

