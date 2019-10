L’Iran s’è messo a uccidere manifestanti iracheni pure nella città santa di Karbala

Fonte : ilfoglio

(Di martedì 29 ottobre 2019) Roma. In Iraq la rivolta popolare e pacifica contro il colonialismo iraniano si allarga dalla capitale Baghdad ad altree minaccia la tenuta del governo. Ereagisce da potenza coloniale: organizza la repressione, manda i suoi militari a guidare le operazioni per stroncare le proteste e

Pat_Zago : 'Le condanne per l’esecuzione sono arrivate dai paesi in lotta contro il daesh: Siria,Iran e anche il C.S degli Hez… - AretimPolitics : Il problema principale sono state le sanzioni #USA che hanno messo in ginocchio l'#Iran, maggior finanziatore di… - Paolo3_P : @Peter_Italy @valy_s Ecco, così è la volta buona che andiamo a schiantarci contro l’Iran. -