La settimana sul Play Store inizia con più di 60 offerte per app e giochi Android

I paesi dell’Unione Europea non sono riusciti a mettersi d’accordo sul rinvio di Brexit : se ne riparlerà la prossima settimana : Venerdì Michel Barnier, capo negoziatore dell’Unione Europea su Brexit, ha fatto sapere che i paesi membri non sono riusciti a mettersi d’accordo sulla durata del rinvio da concedere al Regno Unito su Brexit. La decisione era attesa per oggi dopo

Previsioni Meteo - lo scirocco spinge sull’Europa due grandi onde di caldo dal Sahara : sarà una settimana di fuoco : Previsioni Meteo – L’Italia e gran parte d’Europa si apprestano a vivere una settimana di fuoco: da Lunedì 21 a Giovedì 24 Ottobre le temperature toccheranno picchi di gran lunga superiori alle medie del periodo in tutti i settori centrali e orientali del continente, con valori da record nell’Europa centrale dove per più giorni avremo temperature massime di oltre +30°C tra Francia, Svizzera, Germania, Austria, Polonia, ...

Previsioni Meteo Roma - autunno estivo sulla Capitale : temperature a ridosso dei +30°C in settimana [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Meteo – Nessuna novità sotto l’aspetto del tempo per la Capitale Roma con alta pressione implacabile e caldo nordafricano in incremento. Il flusso perturbato, mosso dalla saccatura iberica, si muove decisamente lontano dalla città eterna e sembrano piuttosto effimere anche le frange nuvolose di contorno al flusso perturbato. La conseguenza, un cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, per oggi, magari per qualche ...

Quante offerte su app e giochi Android sul Play Store per questo inizio settimana : Sono più di 30 i titoli tra app e giochi Android in offerta (di cui 14 gratis) sul Play Store. Quale modo migliore per affrontare questo inizio settimana? L'articolo Quante offerte su app e giochi Android sul Play Store per questo inizio settimana proviene da TuttoAndroid.

Conte andrà al Copasir per riferire sul Russiagate la prossima settimana : Secondo quanto si apprende, sono in corso in queste ore contatti tra il Copasir e la presidenza del Consiglio per definire la data dell’audizione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in merito alla vicenda alle visite a Roma del ministro della Giustizia americano, William Barr e ai suoi incontri con i vertici dei servizi italiani nell’ambito del Russiagate.L’orientamento del Copasir, confermato nel corso ...

settimana ricca di offerte sullo Xiaomi Mi Store - con sconti su Mi MIX 3 - Mi A3 e molti altri : La Settimana di offerte sul Mi Store propone una serie di interessanti sconti su alcuni smartphone Android Xiaomi, tra cui Mi MIX 3, Mi A3 e Mi A2: scopriamo tutte le offerte del giorno! L'articolo Settimana ricca di offerte sullo Xiaomi Mi Store, con sconti su Mi MIX 3, Mi A3 e molti altri proviene da TuttoAndroid.

Previsioni Meteo - nuovo peggioramento avanza sull’Italia : maestoso fronte di cirri ad Ovest - forte maltempo in settimana : Domenica di metà Ottobre dal sapore quasi estivo su gran parte d’Italia, con temperature particolarmente elevate: le massime hanno raggiunto +28°C a Siracusa, Trapani, Agropoli, Oristano, Taurisano e Gallipoli, +27°C a Catania, Messina, Alghero, Sassari, Sciacca, Noto, Augusta, Nardò, Galatone e Supersano, +26°C a Roma, Palermo, Reggio Calabria, Cosenza, Caserta, Agrigento, Benevento, Olbia, Modica, Foggia, Squinzano, Bitritto e ...

Oroscopo della terza settimana di ottobre : Ariete e Leone con problemi sul lavoro : Per la terza settimana del mese di ottobre, vale a dire quella compresa fra lunedì 14 e domenica 20, l'Oroscopo preannuncia giornate non proprio positive per alcuni segni, come il Leone e l'Ariete che si ritroveranno a dovere affrontare qualche incomprensione o alcune discussioni sul lavoro. La Vergine, dal canto suo, potrà aspettarsi qualche novità sul piano sentimentale. Come sempre, non tutti i segni zodiacali dovranno affrontare giorni ...

Le Parole della settimana - duello tra Roberto Burioni ed Eva Riccobono sull'omeopatia : duello sull’efficacia dell’omeopatia a Le Parole della settimana. I protagonisti? Distantissimi come mondi ed esperienze: da una parte Roberto Burioni, che sul tema ha da poco pubblicato un libro, dall’altra la modella e attrice Eva Riccobono.I due si ritrovano nello studio di Massimo Gramellini per motivi diversi, ma il confronto diventa inevitabile quando la Riccobono racconta di una cistite “curata” proprio grazie all’omeopatia. “Sì, uso ...

Prima settimana di ottobre senza i risultati del concorso Regione Campania - quante graduatorie? : Fumata nera in questa Prima settimana di ottobre per i risultati del concorso Regione Campania. Sebbene i partecipanti alla fase preselettiva della selezione pubblica abbiano tutti concluso la loro prova entro lo scorso 24 settembre, ancora oggi sembra proprio che nulla si sia mosso per la messa a conoscenza degli esiti. In effetti, raccogliendo sul profilo Twitter ufficiale del Formez proprio gli ultimissimi riscontri dell'ente di gestione ...

Milano - al via la settimana della salute mentale : iniziative per sensibilizzare sul disagio : Conoscere per non avere paura. Superare lo stigma che ancora oggi accompagna spesso il disagio psichico, informando, facendo sensibilizzazione e coinvolgendo pazienti, operatori e cittadini, è l’obiettivo della Settimana della salute mentale (5-13 ottobre) organizzata in occasione della Giornata mondiale dedicata (10 ottobre) dal Comune di Milano, in collaborazione con il Municipio 1, le associazioni del Terzo settore e i Dipartimenti di ...

Nuova perturbazione in arrivo sulla Penisola per inizio prossima settimana : Roma - L'alta pressione delle Azzorre non riuscirà ad imporsi con decisione sull'Europa centrale e Italia, osteggiata da una saccatura colma d'aria artica presente sull'Europa orientale e Scandinavia. Le correnti si manterranno così tra Nordovest e Nord: entro questo flusso un nuovo impulso instabile raggiungerà l'Italia tra domenica sera e lunedì, scivolando da Nord verso Sud. Domenica sera prime ...

Previsioni meteo : temporali sul fine settimana : Dopo un venerdì di miglioramento, le giornate del week end potrebbero riservarci qualche spiacevole sorpresa. Le Previsioni meteo delle ultime ore sembrano riservarci qualche sorpresa proprio nel fine settimana, e non delle migliori. Dopo un venerdì di netto miglioramento infatti, potrebbero arrivare dei temporali improvvisi a cambiare le carte in tavola. Come spiegato da ilmeteo.it, la giornata di venerdì 4 ottobre sarà caratterizzata da un ...

Meteo - ancora pioggia sull'Italia : la settimana si aprirà all'insegna dell'instabilità : Il maltempo sembra non voler dare tregua all'Italia: dopo i temporali del weekend, infatti, anche la prossima settimana si aprirà all'insegna delle piogge, su tutta la Penisola....