La Juventus starebbe guardando in casa Tottenham | bianconeri interessati a Son

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 29 ottobre 2019) Nonostante il mercato sia chiuso da qualche mese, le grandi società sono già al lavoro e stanno pensando ai colpi del futuro. Fra questa società c'è anche lache avrebbe messo nel mirino alcuni giocatori del. Secondo Tuttosport, degli emissaridomenica sono stati ad Anfield per assistere alla sfida fra il Liverpool e gli Spurs. Gli uomini inviati dallaavrebbero seguito in modo particolare tre giocatori si tratta di Heung - min Son, Christian Eriksen e Toby Alderweireld. In particolare il club bianconero sarebbe sulle tracce del sudcoreano, che potrebbe portare ulteriore qualità in avanti. La Juve sarebbe sulle tracce di Son Lapensa già alle strategie di mercato del futuro e per questo motivo Fabio Paratici spesso manda degli emissari su molti campi europei. In questi giorni il dirigente juventino avrebbe fatto visionare alcuni giocatori ...

