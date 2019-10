Il Segreto | trame dal 3 novembre | Fernando perde la moglie | Elsa lascia il Guerrero

IL Segreto : anticipazioni e trame puntate dal 3 al 9 novembre 2019 : anticipazioni e trame puntate settimanali telenovela Il SEGRETO da domenica 3 a sabato 9 novembre 2019: Meliton e Onesimo appaiono decisi nel loro tentativo di fare breccia nel cuore della pescivendola Saturna e, proprio per restare da soli con la donna, incominciano a farsi dispetti a vicenda. Intanto Francisca non crede che Fernando sia tornato a Puente Viejo soltanto per sposarsi e sta in guardia. Presa dai preparativi del matrimonio, Maria ...

Il Segreto trame Spagna : Francisca e l'Ulloa ancora distanti a causa della marchesa Isabel : Nuovo appuntamento incentrato sulla telenovela iberica Il Segreto, che continua a stupire il pubblico. Negli episodi che saranno trasmessi sull’emittente televisiva Antena 3 questa settimana, una storica coppia dello sceneggiato continuerà a prendere delle strade diverse a causa di un nuovo personaggio femminile. Si tratta della marchesa Isabel de Los Visos (Silvia Marsò), per essere la responsabile dell’allontanamento tra Francisca Montenegro ...

Il Segreto - trame spagnole : Mauricio disposto ad innamorarsi di Manuela : Nelle puntate del famoso sceneggiato spagnolo Il Segreto trasmesse in Spagna, c’è stata una svolta clamorosa per uno storico protagonista. Il personaggio maschile in questione è Mauricio Godoy (Mario Zorrilla Rojo) che, oltre ad aver cambiato mestiere, ha dimostrato con il suo atteggiamento di aver dimenticato Fe Perez. Dopo essere diventato il sindaco di Puente Viejo prendendo quindi il posto di Carmelo Leal, l’ex capomastro di Francisca ...

Il Segreto - trame Spagna : Marcela accusa Alicia di aver rovinato le sue nozze con Matias : Le trame delle nuove puntate de Il Segreto, che i telespettatori assisteranno da lunedì 28 ottobre a venerdì 1° novembre in Spagna, rivelano che Marcela Del Molino avrà un brutto confronto con Alicia. Qui la donna accuserà la figlia di Urrutia di aver rovinato il suo matrimonio con Matias Castaneda. Raimundo Ulloa, invece, continuerà a ricercare sua moglie, non sapendo che è più vicina di quanto crede. Il Segreto: Raimundo rimprovera Matias Si ...

Il Segreto - trame al 2 novembre : Severo sul lastrico si scontra con Francisca : Molti colpi di scena attendono i fan de Il segreto nella settimana che va dal 27 ottobre al 2 novembre e dove vedremo come Elsa dovrà sopportare le angherie della sua compagna di cella, la quale verrà pagata da Antolina per picchiare la Laguna. Sarà dopo questo evento che la ragazza scoprirà di essere gravemente malata mentre Maria Elena accetterà la proposta di matrimonio di Fernando. Severo e donna Francisca intanto, avranno un durissimo ...

Il Segreto - trame : Francisca attenta alla vita di Irene e Adela per farla pagare a Severo : Le vicende della serie televisiva spagnola Il Segreto continuano ad essere travolgenti. Nelle puntate che verranno trasmesse in Italia nelle prossime settimane di programmazione, l’attentato avvenuto alla cerimonia nuziale di Fernando Mesia e Maria Elena Casado de Brey continuerà ad essere motivo di discussione. La terribile tragedia stravolgerà la vita anche a Maria Castaneda, che rimarrà immobilizzata su una sedia a rotelle per delle gravi ...

Il Segreto - trame settimanali dal 20 al 26 ottobre : Elsa viene arrestata : I prossimi episodi de Il segreto si preannunciano molto avvincenti, Francisca si dimostrerà essere sempre più apprezzata dal gruppo delle donne mentre Elsa si troverà a venire incarcerata con l'accusa di adulterio. Di seguito le anticipazioni e le trame degli episodi che andranno in onda per tutta la settimana dal 20 al 26 ottobre. Francisca leader delle donne Francisca parteciperà alle riunioni riservate esclusivamente alle donne e i suoi ...

Il Segreto - trame Spagna : Marcela intuisce che Matias ha un tresca con Alicia : Le trame de Il Segreto in onda dal 21 al 25 ottobre in Spagna svelano che Marcela Del Molino capirà di essere stata tradita da Matias Castaneda. Ebbene sì, la figlia di Paco scoprirà che suo marito intrattiene una relazione extraconiugale con Alicia dopo una chiacchierata con Dolores. Matias e Alicia travolti dalla passione Nuovi colpi di scena arrivano dalla Spagna. Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate da lunedì 21 a venerdì ...

Il Segreto trame spagnole : Don Berengario sveste l'abito talare e torna con Marina : Non mancano certo i colpi di scena nella telenovela Il Segreto e questa volta ad essere il protagonista è il simpatico e squinternato don Berengario. Il sacerdote abbiamo già visto che contravviene ai comandamenti, come nel caso dell'omicidio dei Molero. Ora però la situazione è di altro genere, in quanto nella sua vita riappare il suo grande amore: si tratta di una donna di nome Marina. Purtroppo a questa vicenda di cuore si affianca ...

