I 50 anni del web tra cyberbullismo e dipendenza

Forbes - non è più Giovanni Ferrero il Paperone d'Italia : superato da Leonardo Del Vecchio : Gli occhiali battono la Nutella. È quello che ha scoperto la rivista Forbes, stilando la classifica degli uomini più ricchi d'Italia. Giovanni Ferrero, guida dell’omonimo gruppo dolciario in testa fino a marzo scorso, è stato infatti superato da Leonardo Del Vecchio, patron del gruppo Luxottica che

Ciclismo - Gianni Moscon e un 2020 chiave. Il trentino ad un bivio della carriera : uomo da classiche o ottimo gregario per il Team Ineos? : Per Gianni Moscon il Campionato del Mondo nello Yorkshire è stato l’appuntamento del riscatto dopo una stagione veramente complicata, quasi deludente. Super protagonista nella prova iridata di Harrogate, chiusa al quarto posto, il venticinquenne trentino ha dato un contributo a dir poco speciale alla spedizione azzurra, facendo un egregio lavoro di gregario in pieno supporto di Matteo Trentin, poi medaglia d’argento. Una giornata che ...

Brescia - denunciati quattro ultras delle Rondinelle : rapina ai danni dei fiorentini [DETTAGLI] : quattro ultras del Brescia sono stati denunciati dagli agenti della Digos per una rapina ai danni di alcuni tifosi fiorentini, lo scorso 21 ottobre, al termine dell’incontro di Brescia-Fiorentina. Uno dei denunciati è minorenne. Al termine della partita gli aggressori, dopo aver notato quattro tifosi fiorentini raggiungere la loro auto, si sono avvicinati per farsi consegnare una sciarpa della squadra toscana. Al rifiuto, il tifoso ...

Sondrio : picchia bambino di 7 anni - arrestato compagno della madre : Milano, 29 ott. (Adnkronos) - picchiava il figlio di sette anni della compagna. E' stato arrestato a Sondrio un uomo valtellinese di 24 anni con l'accusa di maltrattamenti e lesioni personali aggravate. Il piccolo è stato accompagnato dalla madre in pronto soccorso a causa dei numerosi lividi attrib

Picchia il figlio di 7 anni della compagna e accusa un bambino e l’insegnante : arrestato : Botte al figlio della compagna e calunnie contro un bambino e una maestra. Un valtellinese di 24 anni è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Sondrio per maltrattamenti e lesioni aggravate ai danni di un bimbo di 7 anni. Il piccolo, nei giorni scorsi, era stato accompagnato dalla mamma al pronto soccorso dove i medici si sono insospettiti e hanno avvisato la questura. Per cercare di depistare le indagini, il giorno successivo ha presentato ...

La medicina predittiva in ginecologia : in 10 anni l’insorgenza di cancro ovarico e dell’endometrio potrà essere ridotta del 50% : Grazie alle opportunità offerte dalla medicina predittiva, già da tempo consolidata in altre branche mediche, inclusa l’ostetricia con la possibilità, ad esempio, di eseguire indagini prenatali per individuare precocemente malattie e anomalie del feto, la ginecologia si candida a diventare una delle aree in cui sarà più evidente la trasformazione della lotta contro il cancro. Le innovazioni della genomica e i marker molecolari consentiranno ...

Trieste - dieci indagati per truffa ai danni dell’Anas : spese gonfiate per 500mila euro : spese gonfiate per circa 500mila euro e mazzette a un paio di dipendenti Anas per agevolare il meccanismo della truffa. E’ questa l’ipotesi d’accusa che coinvolge tre società private, due friulane e una veneta, e due dipendenti dell’ente che gestisce le strade statali. In totale, una decina di persona. A scoprire il meccanismo sono stati i finanzieri del Nucleo di Polizia economico-finanziaria del Comando provinciale ...

Cuneo - mummia della santona in casa per anni : domani a processo marito e figli : Riprenderà domani in Corte d'Appello a Torino, a sei anni di distanza dal ritrovamento, il processo per Aldo e Alfio Pepino, padre e figlio di 81 e 42 anni, ed Elda Allinio, i familiari di Graziella Giraudo, la "santona" di Borgo San Dalmazzo, in provincia di Cuneo, trovata mummificata la notte del 27 ottobre 2013, all'interno dell'abitazione che la donna condivideva con Rosa Giraudo, il giorno dopo i funerali di quest'ultima. Secondo quanto ...

Loretta Goggi e Raffaella Carrà “nemiche” : dopo anni arriva finalmente la verità sulle due regine della tv : “A raccontare comincia tu” è il nuovo programma condotto da Raffaella Carrà. Un programma nel quale la conduttrice dal caschetto dorato che ha fatto la storia della televisione, incontra dei “giganti” del passato o dei nostri giorni. Questi personaggi straordinari vengono intervistati da Raffaella e raccontano le loro vite straordinarie, le loro attitudini, la loro via privata e come abbiano raggiunto il successo che hanno raggiunto. ...

Ruba una bandiera e va in carcere dopo 13 anni. I penalisti protestano contro l’abrogazione della prescrizione : Un ventenne pisano aveva Rubato una bandiera per festeggiare la vittoria dell'Italia contro l'Australia, nel 2006. dopo 13 anni i carabinieri bussano alla sua porta per arrestarlo bandiera tricolore prescrizione Avvocati penalisti Orlando Sacchelli ?Url ...

Sondrio : bimbo di 7 anni picchiato ripetutamente - arrestato il compagno della madre : In una delle frazioni di Tirano, in provincia di Sondrio, due settimane una madre ed il suo piccolo di 7 anni si dirigono al pronto soccorso: il bimbo è stato picchiato ripetutamente e la madre teme eventuali complicazioni. Alle domande dei medici sulla causa di tutti quei lividi, i familiari rispondono: "È stato un compagno di scuola". Per avvalorare la tesi, il compagno della madre il giorno seguente si reca in Commissariato e sporge denuncia ...

Obesa e con la schiena curva : ecco Emma - l’impiegata del futuro. Se volete evitarlo svestite i panni da Fantozzi e indossate quelli da Clark Kent : Obesi, con la schiena curva e le gambe gonfie, gli occhi rossi, la pelle giallastra per le troppe ore trascorse sotto la luce artificiale. E’ questa, secondo i ricercatori, l’immagine degli impiegati del futuro. “Se comportamenti errati continueranno, entro il 2040, la maggior parte degli impiegati potrebbe presentare schiene permanentemente incurvate“. E’ quanto rivela una ricerca dell’azienda britannica ...

25 anni fa Wired pubblicava il primo banner della storia del web : Il primo banner pubblicitario pubblicato online (fonte : Wired US) Il 29 ottobre ricorre l’anniversario della prima trasmissione di dati tramite internet. E qualche giorno prima, il 27 ottobre per l’esattezza, si è celebrato il 25esimo compleanno del primo banner pubblicitario online. Correva l’anno 1994 quando sul sito di Wired Us, che all’epoca si chiamava HotWired, compariva un rettangolo di 460 x 60 pixel. Con una frase ...

Michele - 17 anni - suicida per colpa dei bulli. La denuncia della mamma : “Non è giusto quello che sta succedendo” : La storia di Michele Ruffino, 17enne di Rivoli, la raccontammo l’anno scorso. Una storia atroce: il ragazzo decise di suicidarsi lanciandosi dal ponte sulla Dora di Alpignano. Da allora sono trascorsi venti mesi, ovvero da quanto un giovane preferì cancellare le umiliazioni subite dai suoi amici e compagni con un salto nel vuoto. Per la sua disabilità fisica – dovuta a un vaccino scaduto somministrato quando aveva solo sei mesi – Michele fu ...