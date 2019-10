Frittata di pasta al forno e in padella | due modi di cucinare un capolavoro

Fonte : gqitalia

(Di martedì 29 ottobre 2019) Ladiè tra i piatti «cucinati con gli avanzi» di maggiore soddisfazione, grazie al contrasto tra la croccantezza dellarimastoa in superficie e la morbidezza delle uova. Per i napoletani - autorità assoluta nel campo dei timballi die geniali inventori anche di questa ricetta che si perde nella notte dei tempi - la veradi maccheroni prevedelunga (spaghetti o vermicelli) e rigorosamente bianca. Niente sugo, insomma. I puristi tra l'altro prevedono solo gli ingredienti essenziali - uova, sale, pepe, formaggio grattugiato eavanzata - nonostante siano molte le persone che aggiungono al tutto quel che capita: dadini di pancetta o di salame, formaggi vari, prosciutto, perfino cotechino... Noi propendiamo per la versione classica - che è perfetta così - concedendo però un'aggiunta di provola o di ...

fritatalover : RT @gelataisa1: Pensava che la cucina napoletana fosse la più buona e pesante, ma ben presto scopre che le arancine non hanno niente da tog… - gelataisa1 : Pensava che la cucina napoletana fosse la più buona e pesante, ma ben presto scopre che le arancine non hanno nient… - DOLCITUTTALAVIT : FRITTATA DI PASTA - RICETTA DEL RICICLO -