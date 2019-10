F1 | GP Messico 2019 | non si placano le polemiche Hamilton e Vettel | “Verstappen una

Sebastian Vettel F1 - GP Messico 2019 : “Il Circus è qualcosa di grande e poi torni a casa con questi trofei di m….” : Sebastian Vettel non è stato incisivo solo in pista ma anche a motori spenti nella domenica dedicata al GP del Messico, sede del 18° round del Mondiale 2019 di F1. Il tedesco della Ferrari, giunto secondo, è stato tra i protagonisti della corsa messicana, premiante il cinque volte iridato Lewis Hamilton, prossimo ad aggiornare la statistica dei campionati vinti. Tuttavia, Seb ha dato conferme sul suo ritrovato smalto e il passo gara messo in ...

Calcio - Mondiali U17 2019 : Italia-Messico. Programma - orari e tv : Dopo il fantastico esordio di ieri dell’Italia ai Mondiali Under17 contro le Isole Salomone gli azzurri pensano già al complicato impegno contro il Messico in Programma venerdì 1 Novembre a mezzanotte. I ragazzi di Carmine Nunziata hanno vinto e convinto con un netto 5-0 anche se il livello dell’avversario non è certamente tra i più elevati. Il prossimo impegno sarà decisamente più probante e probabilmente decisivo per il primo posto ...

VIDEO F1 - GP Messico 2019 : l’errore dei meccanici McLaren nel pit-stop di Norris - gara terminata : Il Gran Premio del Messico è stato sicuramente caratterizzato dai tanti errori ai box e da strategie sbagliate. Tra gli errori più clamorosi c’è sicuramente quello della McLaren durante il pit-stop a Lando Norris. I meccanici hanno sbagliato a fissare la gomma anteriore sinistra, con il pilota che si è accorto poco prima di uscire dalla corsia box, mettendo dunque fine alla sua gara. VIDEO ERRORE McLaren AL pit-stop DI Norris ...

VIDEO F1 - GP Messico 2019 : ultimo giro. Lewis Hamilton vince - Vettel 2° - Leclerc giù dal podio : Lewis Hamilton conquista la vittoria nel GP del Messico e si avvicina ormai al sesto titolo Mondiale. Il pilota della Mercedes ha vinto in rimonta dopo il contatto iniziale con Max Verstappen. Una strategia perfetta della scuderia tedesca che ha usufruito anche degli errori della Ferrari e del degrado delle gomme di Vettel e Leclerc. I due piloti della Rossa partivano in prima fila, con il tedesco poi secondo e il monegasco solo quarto dietro ...

VIDEO F1 - GP Messico 2019 : l’entrata trionfale di Lewis Hamilton sul podio - c’è la macchina sul palco! Scena da Hollywood : E’ un Lewis Hamilton scatenato sul podio del Gran Premio del Messico. Il pilota britannico ha conquistato la vittoria dopo una bellissima rimonta, sfruttando anche gli errori della Ferrari e i problemi della Rossa con le gomme. Semplicemente eccezionale la strategia della Mercedes e come sempre poi Lewis Hamilton ci ha messo del suo, avvicinandosi ormai al suo sesto Mondiale. VIDEO LEWS Hamilton SUL podio IN ...

VIDEO F1 - GP Messico 2019 : la foratura di Max Verstappen - gomma bucata dopo il sorpasso su Bottas : E’ stato un weekend da dimenticare per Max Verstappen, nonostante il sesto posto nel Gran Premio del Messico. dopo l’ingenuità che gli è costata la pole position nelle prove del sabato e anche tre posti sulla griglia di partenza, oggi l’olandese è stato protagonista ancora in negativo nelle prime parti della gara. Subito dopo il via Verstappen è entrato in bagarre con Lews Hamilton e dopo un contatto ha dovuto allargare ...

VIDEO F1 - GP Messico 2019 : partenza e primo giro. Ferrari scatenate - Leclerc-Vettel primo e secondo al via : Le Ferrari hanno letto benissimo la partenza del GP del Messico 2019, tappa del Mondiale F1 che si è disputata oggi sul circuito intitolato ai fratelli Rodriguez. Le Rosse scattavano dalla prima fila e hanno conservato le prime due posizioni alla curva 1, Charles Leclerc ha preceduto Sebastian Vettel mentre c’è stato un contatto tra Lewis Hamilton e Max Verstappen: il britannico non ha compromesso la propria gara e anzi è riuscito a ...

VIDEO F1 - GP Messico 2019 : highlights e sintesi della gara. Hamilton in trionfo - Ferrari sorprese : Vettel 2° - Leclerc 4° : Oggi si è disputato il GP del Messico 2019, tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito intitolato ai fratelli Rodriguez. Lewis Hamilton ha vinto al volante della sua Mercedes grazie a una strategia azzardata, si è fermato dopo appena 24 giri e ha montato la gomma hard con cui ha percorso le restanti 47 tornate e sorprendento così tutti gli avversari. Le Ferrari erano partite dalla prima fila ma si sono dovute accodare: Sebastian Vettel ...

F1 - GP Messico 2019 : cambia l’ordine d’arrivo dopo la penalità a Kvyat. Vince Hamilton - Vettel 2° : Lewis Hamilton ha vinto il GP del Messico 2019, tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito intitolato ai fratelli Rodriguez. Il britannico della Mercedes si è imposto davanti a Sebastian Vettel e al compagno di squadra Valtteri Bottas mentre Charles Leclerc ha concluso fuori dal podio. L’ordine d’arrivo è cambiato rispetto a quanto si è visto in pista, Daniil Kvyat è stato infatti penalizzato di dieci secondi per un ...

F1 - GP Messico 2019 : Daniil Kvyat penalizzato per il contatto con Hulkenberg - cambia l’ordine d’arrivo : Daniil Kvyat è stato penalizzato di dieci secondi sul tempo d’arrivo del GP del Messico 2019. Il pilota della Toro Rosso aveva concluso la gara al nono posto grazie a un sorpasso su Nico Hulkenberg all’ultima curva del penultimo giro (il loro ultimo visto che erano doppiati) ma la manovra del pilota russo è stata giudicata irregolare, il tentativo di sorpasso è stato troppo aggressivo e ha tamponato Hulkenberg che era chiaramente ...

F1 - GP Messico 2019 : perché la Ferrari non ha vinto? Passo gara - strategia ed errori le chiavi della sconfitta : Nove pole position, tre vittorie. Basterebbe una frase semplice ed elementare per descrivere in maniera sintetica la stagione della Ferrari. Lewis Hamilton ha vinto il GP del Messico 2019 di Formula 1 partendo dalla quarta posizione e nonostante un contatto al via. Si tratta dell’ottantatreesimo successo in carriera per il britannico della Mercedes, il secondo all’Autodromo Hermanos Rodriguez dopo quello del 2016, che ha preceduto ...

Charles Leclerc F1 - GP Messico 2019 : “Avevo dei problemi di surriscaldamento - male il secondo stint” : Charles Leclerc non è riuscito a salire sul podio del GP del Messico 2019, tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito intitolato ai fratelli Rodriguez. Il monegasco è scattato dalla pole position ma il passo gara della sua Ferrari non è stato dei migliori e quindi si è dovuto accontentare di un deludente quarto posto alle spalle di Lewis Hamilton, Sebastian Vettel e Valtteri Bottas. Il giovane alfiere della Rossa ha analizzato la ...