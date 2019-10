Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 ottobre 2019) Quando il 24 ottobre del 1929 (il famoso giovedì nero) la Borsa diregistrò il primo storico tonfo del 23% (con un record di quasi 13 milioni di azioni scambiate) lo smottamento era già in atto da qualche settimana. Anzi a voler guardare più indietro nel tempo, un mini crash si era registrato il 25 marzo, ma l’intervento delle maggiori banche a sostegno delle contrattazioni aveva tamponato la situazione. Successivamente in estate l’economia americana era entrata in una fase di debolezza, ma ciò nonostante il Dow Jones aveva raggiunto un picco il 3 settembre di 381.17 punti. Molti piccoli risparmiatori avevano contratto prestiti per comprare azioni, utilizzando i margin loan che, a fronte di un capitale proprio di 100 dollari, permettevano di investirne fino a 500. Con un’esposizione sospinta da una tale leva finanziaria il calo dei corsi azionari nel mese di settembre aveva ...

TutteLeNotizie : Crollo di Wall Street, un disastro epocale che spense l’illusione del boom - StoricaRivista : ?? #accaddeoggi ? 29 ottobre 1956: Israele invade la Penisola del Sinai e respinge le forze egiziane oltre il Can… - paoloigna1 : RT @IveserVenezia: Il martedì nero di Wall Street: il 29 ottobre 1929 comincia la 'grande depressione' -