Boeing 737 Max | l’inchiesta sullo schianto in Indonesia | “Sensore difettoso” Il manager

Secondo l’indagine indonesiana sul Boeing 737 Max precipitato a Giacarta - sia Boeing che la compagnia aerea Lion Air hanno avuto delle responsabilità nell’incidente : Venerdì in Indonesia sono state diffuse le conclusioni dell’indagine sull’incidente del Boeing 737 Max della compagnia aerea Lion Air precipitato il 29 ottobre 2018 in mare poco dopo il decollo da Giacarta: fu il primo dei due grossi incidenti in cui precipitò

Southwest Airlines e American Airlines hanno perso quasi un miliardo di dollari a causa del divieto di usare i Boeing 737 Max : Le compagnie aeree Southwest Airlines e American Airlines hanno comunicato i dati sulle perdite dovute al divieto d’uso dei Boeing 737 Max, il modello di aereo coinvolto nei due gravi incidenti in Indonesia e in Etiopia – avvenuti rispettivamente nell’ottobre 2018

Incidenti 737 Max - Boeing sapeva dal 2016 dei problemi del sistema di sicurezza : prima della certificazione per volare : Bandito o quasi da tutti i cieli del mondo il Boeing 737 Max probabilmente non avrebbe mai dovuto iniziare a volare. La Federal Aviation Administration, infatti, accusa Boeing di non aver consegnato subito comunicazioni tra due dipendenti, contenenti “preoccupanti” informazioni sul veivolo. da sempre il colosso aeronautico ha sostenuto di non aver mai saputo che il nuovo sistema di sicurezza automatizzato dei 737 Max non fosse in ...

Aerei caduti - Boeing conosceva i difetti del 737 Max 8 : la verità in un sms tra dipendenti : Boeing sapeva dei difetti del modello 737 Max 8 già due anni prima che cadessero i due arei in Indonesia e in Etiopia, due incidenti nei quali sono morte in totale 346 persone. Il dettaglio è emerso da alcuni sms inviati da un pilota a un collega: "Impazzisce nel simulatore. Ti dico che non sono bravo a pilotare, ma è stato scandaloso".Continua a leggere

Un pilota aveva segnalato “un problema notevole” dei Boeing 737 Max già nel 2016 : Per mesi l’azienda produttrice di aerei Boeing ha sostenuto di non aver mai saputo che il nuovo sistema di sicurezza automatizzato dei 737 Max (probabile causa di due gravi incidenti aerei tra il 2018 e il 2019) non fosse in realtà

Ryanair potrebbe usare i Boeing 737 MAX dal prossimo marzo - ha detto il suo CEO : Michael O’Leary, amministratore delegato della compagnia aerea Ryanair, ha detto che che tra febbraio e marzo 2020 Ryanair potrebbe includere nella sua flotta i Boeing 737 MAX, bloccati a terra dallo scorso marzo dopo due incidenti aerei. Perché i 737 MAX

Boeing non convice le authority - il 737 Max rischia di restare a terra : Il colosso dell’aviazione non ha ancora persuaso le autorità americane e internazionali della validità dei cambiamenti di sicurezza apportati alle sue tecnologie di pilotaggio automatico. I ritardi potrebbero lasciare a terra i velivoli durante l'intera stagione di fine anno