Al cinema la storia di Santa | uccisa dal suo stalker Per non dimenticare

I migliori serial killer nella storia del cinema : Che aspetto hanno i serial killer? Potresti identificarne uno se passasse accanto a te? Il mondo reale ci ha mostrato più volte che è impossibile identificarli solo guardandoli, potrebbe essere il tuo vicino di casa, il tuo collega in ufficio o l'uomo che ti chiede aiuto per caricare una poltrona sul camion (e per qualche strano la ragione ti chiede di salire prima) e il cinema ci ha mostrato che può davvero essere chiunque, ...

Al cinema i soldati assassini di "The Kill Team" - una storia vera - : Serena Nannelli Il calvario interiore di una giovane recluta americana in Afghanistan, connivente, suo malgrado, delle efferatezze commesse dai suoi commilitoni. Ogni tanto capita di imbattersi in opere che sanno restare addosso come "The Kill Team" di Dan Krauss. Quando si esplorano gli orrori della guerra, interrogandosi su concetti come quello di giustizia e di senso morale, del resto, è difficile restare indifferenti. La vicenda ...

Jesus - l’uomo che fece la storia del cinema leccando una palla da bowling : In queste ore sta per arrivare nelle sale cinematografiche Jesus Rolls, spin-off de Il grande Lebowski in cui poter conoscere un po’ meglio la figura di Jesus, personaggio reso iconico in pochissime battute da John Turturro in un film che di personaggi iconici ne ha anche troppi. Se ci pensate, il tempo in cui Jesus sta sullo schermo comparato all’attenzione e alla forza del ricordo che abbiamo del personaggio è abbastanza paradossale sulla ...

Il nuovo Vangelo - un Gesù nero per la prima volta nella storia del cinema : Un film con protagonista un Gesù nero per la prima volta nella storia del cinema. S’intitola Il nuovo Vangelo, è diretto dal regista teatrale svizzero Milo Rau, e ha avuto nei giorni scorsi come set, per le sequenze della Passione (Via Crucis e crocifissione), proprio lo scenario naturale di Matera, in Basilicata. Spazio scenico che aveva già ospitato cast e maestranze di altri due film dedicati alla figura del Cristo come Il Vangelo secondo ...

Chiara Ferragni Unposted è il film con più incassi e presenze nella storia del cinema italiano : Ha segnato un altro record e, checchè se ne dica, anche questa volta Chiara Ferragni ha centrato l’obiettivo: il suo film documentario va ad inserirsi nella storia del cinema italiano come la pellicola con più incassi e presenze della storia. Presentato al Festival del cinema di Venezia 2019, "Chiara Ferragni Unposted" aveva fatto storcere il naso a chi il cinema lo "mastica" e lo vive da sempre. Lei, una influencer, che si è inventata una nuova ...