Fonte : tg24.sky

(Di lunedì 28 ottobre 2019)è stata vittima di un’che ha riguardato idi circa 3 milioni di. L’ha annunciato la stessa banca. In una nota ha spiegato che il team di sicurezzaha identificato un caso di accesso non autorizzato arelativo a un file generato nel 2015. Questo file, ha aggiunto, conteneva circa 3 milioni di records, riferiti al perimetro italiano, e risultava composto da nomi, città, numeri di telefono ed e-mail. Avviata indagine interna Nella nota,ha assicurato che nell'accesso non autorizzato "non sono statialtripersonali, né coordinate bancarie in grado di consentire l'accesso ai conti deio l'effettuazione di transazioni non autorizzate”. La banca ha aperto un'indagine interna e ha informato tutte le autorità competenti, compresa la polizia. Sta anche contattando, tramite posta tradizionale ...

Paella23 : RT @SkyTG24: Unicredit, intrusione informatica: compromessi dati 3 mln di clienti - SkyTG24 : Unicredit, intrusione informatica: compromessi dati 3 mln di clienti -