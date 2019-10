Live non è la d’Urso | anticipazioni e ospiti del 28 ottobre

Tony Colombo a Live non è la D'Urso : nel mirino presunti rapporti con la criminalità : Il cantante Tony Colombo, divenuto famoso per le sue canzoni in stile neomelodico ma catapultato alla ribalta delle cronache televisive dopo il matrimonio con Tina Rispoli, vedova del boss della Camorra Gaetano Marino, è stato il primo ospite dell'ultima puntata di Live non è la D'Urso. Ancora non si sono sentiti gli echi delle polemiche dell'intervista a Rocco Siffredi, ed ecco che Live propone un'altra stuzzicante tematica. All'interno delle ...

Cicciolina si spoglia in diretta a Live non è la D’Urso - Barbara preoccupata : «Che ore sono?» : Cicciolina si spoglia in diretta a Live non è la D’Urso, Barbara preoccupata: «Che ore sono?». Quando si invita in studio Ilona Staller, in arte Cicciolina, bisogna aspettarsi di tutto. Ospite di Barbara D’Urso in difesa del figlio invischiato in una storia di droga, provocata da Alda D’Eusanio, ha risposto a modo suo. Ilona Staller parla per la prima volta a Live non è la D’Urso di suo figlio, Ludwig Koons per ...

Live-Non è la D’Urso - Tony Colombo : “La camorra è una mer**”. E la moglie Tina Rispoli : “Lo dicono gli altri che il mio ex marito era un camorrista” : La saga trash che ha per protagonisti il cantante neomelodico Tony Colombo e sua moglie Tina Rispoli, vedova del boss Gaetano Marino, ucciso il 23 agosto 2012, sul lungomare di Terracina, continua nel salotto del lunedì sera di Barbara D’Urso. Questa volta, però, si passa di grado: perché non si parla solo della carrozza, dei cavalli e delle nozze più discusse d’Italia. Dopo la polemica per il matrimonio e il fascicolo della Procura aperto ...

Live-Non è l'Arena - Alessandra Mussolini difende il neomelodico Tony Colombo e massacra Roberto Saviano : A Live-Non è la D’Urso, in onda lunedì 28 ottobre in prima serata su Canale 5, il cantante neomelodico Tony Colombo finito al centro dell’inchiesta “Camorra Entertainment” risponde alle accuse della magistratura e viene difeso da Alessandra Mussolini ospite in studio. Per approfondire leggi anche: A

Live non è la d’Urso - Clizia Incorvaia tuona : “Sono schifezze!” : Clizia Incorvaia furiosa: il duro sfogo dopo Live Non è la d’Urso Clizia Incorvaia è stata una delle protagoniste della scorsa puntata andata in onda di Live Non è la d’Urso. La modella, qualche ora fa, sul suo profilo Instagram si è lasciata andare a un duro sfogo dopo la sua partecipazione al programma. Cosa ha detto? Clizia è stata ospite della bella conduttrice partenopea dove ha spiegato più volte, e in maniera chiara, che lei ...

Live-Non è la D’Urso - Elettra Lamborghini ha una “sorella segreta”? La madre della ragazza : “Tonino ha detto a mia figlia che non vuole riconoscerla” : Elettra Lamborghini potrebbe avere un’altra sorella. Nella lista degli ereditieri di una delle famiglie più ricche d’Italia, oltre a Elettra, Ferruccio, Lucrezia, Flaminia e Ginevra si potrebbe aggiungere la sorella maggiore Flavia, figlia di Rosalba Colosimo, ex fiamma del famoso imprenditore Tonino. La “bomba”, ancora tutta da confermare, è stata sganciata dalla signora Colosimo lunedì sera nel salone di Non è la ...

Live-Non è la D'Urso - Eva Henger assente all'incontro nell'ascensore con Lucas : Nuovo colpo di scena nella vicenda che vede coinvolti Eva Henger, la figlia Mercedesz e il fidanzato di quest'ultima, Lucas Peracchi. L'ex tronista di Uomini e Donne, ospite con la madre alla puntata di Domenica Live del 27 ottobre, ha accettato di incontrare Eva per poter chiarire davanti alle telecamere la situazione, ma nell'ascensore di Live -Non è la D'Urso, l'attrice non si è presentata inviando una lettera in cui ha fatto presente che i ...

Live-Non è la D'urso - Tony Colombo : 'Mai avuto niente a che fare con la camorra' : Ieri 28 ottobre, il cantante neomelodico palermitano Tony Colombo è stato ospite insieme a sua moglie Tina Rispoli del programma tv di Canale 5 Live-Non è la D'urso. In particolare, la coppia si è dovuta difendere dalle accuse di legami con alcuni clan camorristici di Napoli riportate dal giornalista Signoretti. Quest'ultimo ha affermato che il fatto che un filone d'indagine sia andato al pool anticamorra deve far riflettere il cantante, visto e ...

Live-Non è la D'Urso - Ilona Staller si spoglia in diretta. Panico in studio e Barbara : "Ma che ore sono?" : Ilona Staller, ospite a Live-Non è la D'Urso, ha parlato in studio di suo figlio, Ludwig Koons. Il giovane è infatti sotto accusato di spaccio di droga, dopo che lo scorso 19 ottobre nella camera da letto del figlio di Cicciolina sono stati trovati un bilancino di precisione e un grammo di eroina. L

Live -Non è la D’Urso - Clizia Incorvaia su Francesco Sarcina : “Sono sommersa dai messaggi delle sue amanti. Mi ha venduta ai giornali” : Clizia Incorvaia è tornata nel salotto di Live-Non è la D’Urso. E lo ha fatto dopo aver raccontato, nella puntata di domenica 20 ottobre, la sua versione su quanto accaduto con l’ex marito Francesco Sarcina. Proprio il leader de Le Vibrazioni aveva detto di essere stato tradito da Clizia con il suo migliore amico, Riccardo Scamarcio. La donna ha raccontato alla D’Urso che in realtà quello che c’è stato con l’attore ...

Live-Non è la D’Urso - Cicciolina si spoglia in diretta. Barbara D’Urso preoccupata : “Che ore sono?” : Ilona Staller, ospite di Barbara D’Urso, ha parlato di suo figlio, Ludwig Koons, con l’obiettivo di difenderlo dalle accuse per spaccio di droga. Lo scorso 19 ottobre infatti, nella camera da letto di Koons, in un appartamento di Roma Nord di proprietà della ex pornostar, sono stati ritrovati un bilancino di precisione e un grammo di eroina. Secondo quanto riportato dal Messaggero, il ragazzo risulta denunciato in stato di libertà ...

Tony Colombo a Live-Non è la d'urso si difende dalle accuse : "Non appartengo alla camorra" - il video : Il cantante neomelodico, ospite nel salotto televisivo di Barbara d'urso, nega ogni contatto con la camorra.

Ascolti Live non è la d’Urso di ieri : Barbara non va oltre il 13% : Live Non è la d’Urso, Ascolti di lunedì 28 ottobre: Barbara d’Urso al 13% di share E’ andata in onda ieri sera una nuova puntata di Live Non è la d’Urso, la prima in onda il lunedì sera al posto del Grande Fratello Vip che è stato spostato a gennaio. In una puntata super movimentata e piena d’ospiti Barbara d’Urso ha totalizzato i seguenti Ascolti: 1.946.000 telespettatori e il 13% di share, battuta dal ...

Live-Non è la d’Urso - Eva Henger rifiuta l’incontro con Lucas Peracchi che annuncia : "Procederò per vie legali" : L'attrice ungherese, dopo le accuse rivolte all'ex tronista, non si presenta all'incontro dalla D'Urso.