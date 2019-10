Lina Wertmuller riceve l’Oscar alla carriera e scherza | “Si dovrebbe chiamare con un nome

Lina Wertmüller ospite d’onore nella villa di Martha De Laurentiis : La regista Lina Wertmüller è stata ospite d’onore nella villa di Martha De Laurentiis, vedova di Dino e produttrice di film e tv tra cui la serie televisiva “Hannibal”, in cui tanta Hollywood si è radunata per dare omaggio all’amata regista, 91 anni, che ha ricevuto l’Oscar onorario, 42 anni dopo la leggendaria candidatura all’Oscar per Pasqualino Settebellezze, facendo la storia dell’Oscar per essere la prima donna ...

Oscar a Lina Wertmuller : perché al maschile? Chiamiamolo Anna : Lina Wertmuller ha conquistato Hollywood, di nuovo. A 91 anni la regista italiana ha ricevuto l'Oscar alla carriera, mezzo secolo dopo essere stata la prima donna in assoluto a ricevere una nomination per la miglior regia per "Pasqualino sette bellezze", nel 1976. Ed è bastata una battuta, tradotta da Isabella Rossellini con lei sul palco, per entusiasmare il pubblico e andare dritta al punto su patriarcato e differenze di genere. "Si dovrebbe ...

Lina Wertmuller Oscar alla carriera - festeggiamenti sul palco con Sophia Loren e Isabella Rossellini (FOTO) : Lina Wertmuller festeggia l'Oscar alla carriera con Sophia Loren e Isabella Rossellini Los Angeles, 28 ottobre 2019. Un giorno di festa memorabile per il cinema italiano. L’Academy ha consegnato ...

"È un'emozione fortissima" : Hollywood celebra Lina Wertmuller con l'Oscar alla Carriera : ″È un’emozione fortissima”, così Lina Wertmuller ha definito il suo trionfo a Los Angeles ai Governors Award dell’Academy per la cerimonia di consegna dell’Oscar alla Carriera. La regista, 91 anni, emozionata, non ha perso la sua verve e la sua ironia trasformando il gala in un happening divertente.Soprattutto quando ha scherzato con Isabella Rossellini sul palco provocatoriamente in viola davanti alla ...

Lina Wertmüller riceve l’Oscar alla carriera. «Ma perché non chiamarlo Anna?» : Lina Wertmüller in 10 filmLina Wertmüller in 10 filmLina Wertmüller in 10 filmLina Wertmüller in 10 filmLina Wertmüller in 10 filmLina Wertmüller in 10 filmLina Wertmüller in 10 filmLina Wertmüller in 10 filmLina Wertmüller in 10 filmLina Wertmüller in 10 film«Bisognerebbe cambiare il nome, a questa statuetta. perché Oscar? Chiamiamola con un nome di donna, chiamiamola Anna». Lina Wertmüller, gli occhiali bianchi come i capelli, ha ricevuto, ...

Oscar a carriera per Lina Wertmuller : 8.35 Trionfo per Lina Wertmuller a Los Angeles ai Governors Award dell'Academy per la consegna dell'Oscar alla carriera. La regista,91 anni,emozionata, non ha perso la sua verve e la sua ironia trasformando il gala in un happening,soprattutto quando ha scherzato con Isabella Rossellini in viola davanti alla regista superstiziosa che ha fatto più volte il gesto delle corna,suscitando l'ilarità generale.Nella cerimonia all' Hollywood & ...

Il piccolo prodigio di Genoma Films dietro all’Oscar a Lina Wertmüller : Lina Wertmüller: «L’arte della gioia (e di saper scegliere lo smalto giusto)»Lina Wertmüller: «L’arte della gioia (e di saper scegliere lo smalto giusto)»Lina Wertmüller: «L’arte della gioia (e di saper scegliere lo smalto giusto)»Lina Wertmüller: «L’arte della gioia (e di saper scegliere lo smalto giusto)»Paolo Rossi Pisu, presidente di Genoma Films, che ha restaurato Pasqualino Settebellezze insieme alla Cineteca Nazionale, presentato al ...

Lina Wertmüller : «L’arte della gioia (e di saper scegliere lo smalto giusto)» : Lina Wertmüller: «L’arte della gioia (e di saper scegliere lo smalto giusto)»Lina Wertmüller: «L’arte della gioia (e di saper scegliere lo smalto giusto)»Lina Wertmüller: «L’arte della gioia (e di saper scegliere lo smalto giusto)»Lina Wertmüller: «L’arte della gioia (e di saper scegliere lo smalto giusto)»Hannah Fidell ai tempi di Lenny, la newsletter di Lena Dunham, aveva definito Lina Wertmüller come «una donna con un appetito vorace. Che si ...