La sberla dell' Umbria | i 5 stelle e la somiglianza Conte-Dc

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Com’è veloce la politica italiana. Com’è rapido il cambiamento. E, soprattutto, com’è svelto il tramontoe leadership. Nei partiti e fuori dai partiti. Il votoha travolto, o meglio ha fortemente incrinato, alcune pseudo certezze che erano state costruite però sulla sabbia. A cominciare anche dalla valenza strategica’alleanza tra il Partito democratico e il movimento di Grillo e Casaleggio. È del tutto evidente che due elettorati storicamente, politicamente e culturalmente agli antipodi difficilmente potevano integrarsi a livello popolare nell’arco di pochi mesi. E questo perché le operazioni di palazzo non sempre, anzi quasi mai, sono accompagnate da adesioni popolari e da emozioni da consenso. Il piùe volte si trasformano in autentici boomerang per chi le promuove e per chi ...

