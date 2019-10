Inter | Conte avrebbe incontrato Marotta | Zanetti e Ausilio per chiedere rinforzi

Inchiesta Financial Times su Giuseppe Conte per conflitto d’Interessi : Inchiesta Financial Times su Giuseppe Conte per conflitto d’interessi Il Financial Times si è occupato di un’Inchiesta sul presidente del Consiglio Giuseppe Conte in merito a un possibile conflitto di interessi avviato poco prima di diventare premier del governo giallo-verde nel 2018. Al centro della vicenda ci sarebbe un fondo di investimento (Athena Global Opportunities) sostenuto dal Vaticano, un investimento immobiliare di lusso a ...

Conte fu consulente per un fondo sotto inchiesta in Vaticano. Palazzo Chigi : Nessuno conflitto d'Interesse" : Il Financial Times ha rilanciato la bomba: il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarebbe collegato ad un fondo di investimento sostenuto dal Vaticano e attualmente oggetto di indagini per presunta corruzione finanziaria.Il legame, denunciato dal quotidiano britannico sulla base di alcuni documenti in possesso della redazione, risalirebbe a quando Conte non era ancora diventato premier in Italia. Era il maggio 2018, poche settimane prima ...

Sono le crepe Interne a Pd e M5s che fanno tremare il Conte bis : Smentendo clamorosamente i sondaggi della vigilia, che davano testa a testa i due candidati alla presidenza dell’Umbria, l’elettorato ha scelto con grande nettezza il centrodestra a trazione leghista. Non è un dato nazionale, come dice la maggioranza parlamentare, o è destinato a influenzare negativ

Antonio Conte - l’Inter non vince e l’allenatore (un po’ a ragione) mette le mani avanti. Dopo Bari - Juve e Nazionale riecco la ‘lacrimuccia’ : Ogni grande allenatore reagisce a modo suo alle difficoltà. Massimiliano Allegri, che in Serie A ha dominato negli ultimi cinque anni, era solito ribattere alle critiche punto per punto, proteggendo a spada tratta i giocatori. Carlo Ancelotti parla, argomenta, dispensa serenità all’ambiente. Josè Mourinho, per tornare indietro a un nome caro a tutti gli interisti, passava sempre al contrattacco, individuando nemici veri o presunti per compattare ...

Calciomercato Inter – Conte insoddisfatto - Vidal o Matic i colpi per gannaio : in estate è caccia ai top player della Serie A! : Conte chiede dei rinforzi in vista di gennaio: Vidal o Matic i nomi caldi. In estate l’Inter punterà forte sui top player della Serie A: Chiesa, Milinkovic-Savic e Tonali nel mirino “Non è facile giocare ogni 3 giorni, giocano sempre gli stessi […] Dobbiamo fare delle valutazioni con la società […] sono preoccupato”, si è espresso così Antonio Conte dopo il pareggio dell’Inter contro il Parma. Il tecnico nerazzurro non ha ...

Ft : ?«Legami tra Conte e fondo sotto indagine in Vaticano». Premier : ?«Nessun conflitto d’Interessi» : «Un fondo di investimento sostenuto dal Vaticano al centro di un'indagine sulla corruzione finanziaria era alla base di

Giuseppe Conte - bomba dal Vaticano. Indiscrezione : "Verso l'indagine per corruzione" - conflitto d'Interessi? : L'ombra del conflitto d'interessi su Giuseppe Conte. Nella serata della sconfitta della sua maggioranza alle Regionali in Umbria, per il premier arriva da Londra la bomba che potrebbe scatenare uno tsunami politico. Dopo il Russiagate, il Vaticano: secondo quanto scrive il Financial Times, un fondo

Conte lancia allarme - l’Inter pensa già al mercato : Individuare gli adeguati rinforzi e investire sul mercato di riparazione per ampliare una rosa decimata dagli infortuni. E' quanto chiesto alla societa' nerazzurro da Antonio Conte, in modo diretto, al termine della sfida pareggiata contro il Parma che non ha permesso all'Inter il sorpasso sulla Juventus e la riconquista della vetta della classifica. Un pareggio che mantiene invariata la corsa al vertice ma che, secondo l'allenatore, e' anche un ...

Inter - Ravezzani su Conte : 'Dice cose vere - ma incrinano il rapporto con la società' : Il pari ottenuto ieri dall'Inter contro il Parma per 2-2 nell'anticipo della nona giornata di Serie A è stato considerato da tutti gli osservatori come un passo falso e un'occasione mancata per la squadra nerazzurra, che avrebbe potuto superare la Juventus in testa alla classifica dopo il pareggio dei bianconeri contro il Lecce. La squadra nerazzurra, però, è in emergenza visti i tanti infortuni. La sosta per le Nazionali, infatti, ha portato in ...

Calciomercato Inter - a Conte risponde Suning - subito due campionissimi dal Barcellona : Antonio Conte è molto preoccupato per la situazione dell’Inter. Lo sfogo dell’allenatore nerazzurro è arrivato subito dopo il pareggio della squadra nerazzurra con il Parma. Troppi giocatori infortunati e impossibilità di fare il turnover. Ai box l’Inter ha giocatori del calibro di Sensi, Alex Sanchez, D’Ambrosio e Vecino. Non sono al massimo della forma De VRIJ e Aasamoah. Alla fine della partita con il Parma il tecnico nerazzurro si è ...

Brescia-Inter - le probabili formazioni : Conte ancora senza Sensi : Neanche il tempo di archiviare la nona giornata che Brescia e Inter pensano già al prossimo turno di campionato, che le vedrà di fronte nell'anticipo della decima giornata di Serie A, che si giocherà nel turno infrasettimanale, precisamente martedì 29 ottobre alle ore 21. Due squadre che vengono da risultati non positivi e sono quindi alla ricerca di punti pur avendo obiettivi opposti e una classifica ben diversa. Le ultime su Brescia e Inter Il ...

Parma ferma Inter - fallisce operazione sorpasso. Furia Conte : Un pizzico di follia nel DNA resta nonostante la cura Conte: una follia che impedisce all'Inter di sorpassare la Juventus. Un Parma belligerante in rimonta riesce a fermare i nerazzurri a San Siro per 2-2. Prima il vantaggio di Candreva, poi due gol di Karamoh e Gervinho. Lukaku pareggia con una assegnazione sofferta da parte della Var. Stanchezza e assenze, poca lucidita' e un attacco che fa fatica con Lautaro inceppato e Lukaku non del tutto ...

Inter-Parma - Conte : “Sono molto preoccupato. Faremo delle valutazioni - ma non dobbiamo guardare gli altri” : L’Inter non è andata oltre il pareggio contro il Parma. Antonio Conte si è presentato ai microfoni di Sky Sport per commentare la prestazione della squadra e altri aspetti della partita. Queste le parole del tecnico nerazzurro. “E’ la terza partita in sei giorni, giocano più o meno gli stessi calciatori e avremo delle difficoltà: non sono sereno sotto questo punto di vista. Abbiamo altre quattro partite a breve, nel giro ...

Inter-Parma - D’Aversa : “Conte sarà deluso per non aver vinto. Non dobbiamo discutere la tecnologia” : Roberto D’aversa ha commentato il punto ottenuto contro l’Inter, ai microfoni di Sky Sport. Tanti spunti interessanti da parte dell’allenatore del Parma. Sull’amico Conte D’aversa esordisce con una battuta: “Credo che Conte sia rientrato subito negli spogliatoi. Non ci siamo incrociati, conoscendolo sarà deluso per non aver vinto”. Sulla gara: “Penso che nei primi 25′ abbiamo fatto ...