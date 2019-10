Fortnite | Tfue e la sua squadra batte Ninja durante una partita

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 28 ottobre 2019)sono due giocatori famosi per quanto riguarda la scena di. I due avevano iniziato la carriera da professionisti comndo nella modalità battle royale di H1Z1 prima di approdare nel gioco di Epic Games.Nonostante possano sembrare amici, in realtà la coppia non riesce ad andare d'accordo.in più di un'occasione ha sempre ribadito comelo odi. Ogni volta quindi che hanno la possibilità di scontrarsi in, i due riescono a raccogliere una grande schiera di spettatori che tifano per i due contendenti.una sorta didi riscaldamento in vista dei prossimiChampionship Series dedicati al Capitolo 2 del Battle Royale di Epic Games,assieme alla suaha sbaragliato quella dieliminando così ad uno ad uno tutti i suoi componenti. Lo streamer ha registrato il tutto attraverso Twitch, dove migliaia di spettatori si ...

