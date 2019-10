Fiorello a Blogo | Ho paura di fare flop con Viva RaiPlay VIDEO

Fonte : blogo

(Di lunedì 28 ottobre 2019) (in arrivo) "Non sono qui per portare i giovani su. I giovani arriveranno da soli quando si accorgeranno che anche Rai è una piattaforma importante. Il cast sarà giovane, mentre io sono abbastanza informato sui social, da 11 anni sono in rete, seguo abbastanza i movimenti. Cercherò di mettere a frutto la mia esperienza decennale".lo ribadisce a margine della lunga conferenza stampa - per alcuni tratti trasformatasi in uno show - di presentazione di, il suo nuovo progetto televisivo-multipiattaforma (sue, per la prima settimana, anche su Rai1 - il best of su Radio 2). Lo showman risponde così a chi gli chiede perché abbia accettato la proposta dell'Ad Rai Fabrizio Salini:Lo faccio per spronarmi, altrimenti io sono uno da divano, uno che si siede sugli allori. Vedo programmi condotti per 15-20-30 anni dalla stessa persona, anche di successo. ...