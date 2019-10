Festa per “Playmobil-The Movie” | con voci J-Ax e Cristina d’Avena

Offese a Fedez e Chiara Ferragni per la Festa al supermercato - Daniela Martani a Mattino 5 : «Il Pm mi dà ragione - non possono avere solo like» : A Mattino 5 si parla di haters sui social. Ultimo in ordine di tempo è lo scontro tra Fedez, Chiara Ferragni e Daniela Martani. I tre sono finiti in tribunale e l'animalista, ospite in...

F1 Messico - vince Hamilton ma la Festa per il Mondiale è rimandata : Vettel secondo : Lewis Hamilton trionfa nel gran premio del Messico, ma la festa per il titolo Mondiale è rinviata. Il pilota britannico della Mercedes centra il decimo successo stagionale e l’83esimo della carriera. La casa tedesca archivia la 100esima vittoria della propria storia nel circus. Hamiton precede la Ferrari del tedesco Sebastian Vettel e la Mercedes del finlandese Valtteri Bottas. Quarta piazza per la Ferrari del monegasco Charles Leclerc, che ha ...

Festa del Cinema di Roma - il Red Carpet di Motherless Brooklyn il film di apertura : Festa del Cinema di Roma il red Carpet di apertura della 14a edizione È cominciata oggi la Festa del Cinema di Roma. Il film che ha aperto la 14a edizione è stato “Motherless Brooklyn” di ...

Bad Things è l’inedito dei Lacuna Coil in esclusiva per Amazon Original - un brano ispirato alla Festa di Halloween : L'inedito dei Lacuna Coil si apre con una cantilena inquietante, con la voce di Cristina Scabbia che intona un: "La la la" per poi aprirsi con il beneplacito delle distorsioni. Subito dopo interviene la voce ruvida di Andrea Ferro e siamo nel bel mezzo di un tipico brano della formazione gothic metal nostrana famosa in tutto il mondo. Bad Things, questo il titolo del brano, non è incluso nel nuovo album Black Anima, uscito l'11 ottobre e ...

ManiFestazione sul clima a Washington - nuovo arresto per Jane Fonda : Jane Fonda è stata arrestata a Washington, per la terza volta, durante una protesta sui cambiamenti climatici. Con lei è stato fermato anche l'attore Ted Danson. L'81enne attrice è stata fermata durante un evento di Fire Drill Fridays che l'attrice organizza per spingere i politici ad occuparsi dell'emergenza climatica. La polizia ha diffuso una nota in cui spiega che "Fonda e Danson sono tra le 32 persone fermate per aver dimostrato ...

Red carpet bagnato alla Festa del cinema di Roma per Michael Pitt - : Fonte foto: Getty imagesRed carpet bagnato alla Festa del cinema di Roma per Michael Pitt 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna L'attore è in Italia per presentare "Run With the Hunted"

4 novembre - Giornata dell'Unità Nazionale : ecco perché è Festa : perché festeggiamo il 4 novembre? La risposta in apparenza è semplice: si tratta della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate riconosciuta come tale perché da quel giorno, di ormai 100 anni fa, entrò in vigore l’armistizio di Villa Giusti firmato dall’Impero austro-ungarico e dal Regno d’Italia. Fu la fine della Prima Guerra Mondiale e l’Italia, come alleata alla Triplice Intesa, formata da Regno Unito, Francia e Russia, era tra le ...

Pubblico in visibilio per John Travolta alla Festa del Cinema di Roma - : Serena Nannelli La star hollywoodiana, infaticabile nel mostrare disponibilità e cortesia ai suoi fan, ha ripercorso la propria carriera in un incontro ricco di aneddoti e rivelazioni. Ieri alla Festa del Cinema di Roma l'Incontro Ravvicinato con il Pubblico ha avuto come protagonista John Travolta. Il divo americano si è fatto attendere in sala per oltre mezzora, il tempo impiegato per percorrere un red carpet in cui non si è ...

Castelbuono Funghi Fest : successo per la maniFestazione di cultura - arte e sapori : Si è conclusa domenica 20 ottobre scorso a Castelbuono, in provincia di Palermo, la tredicesima edizione della maniFestazione intitolata "Funghi Fest" che ha visto la partecipazione di tanti personaggi illustri dello spettacolo e dell'enogastronomia nazionali nonché previsto la degustazione di prodotti tipici siciliani tra i quali il rinomato fungo di Castelbuono, protagonista indiscusso dell'iniziativa. Un viaggio tra le meraviglie ...

Calcio a 5 - Qualificazioni Mondiali 2020 : la formula della maniFestazione e il regolamento. Solo 6 pass per l’Europa : Il turno principale della qualificazione al Mondiale 2020 di Calcio a 5 sta per prendere il via. Questa settimana verranno infatti disputati gli incontri degli otto gironi da quattro squadre, dove le migliori due di ogni gruppo avanzeranno nel successivo turno élite, riducendo così a sedici le nazionali europee che si giocheranno l’accesso alla fase finale della 9ª edizione del torneo che si svolgerà in Lituania dal 12 settembre al 4 ...

La voce di Alessandro Borghi per i Negramaro nel docu-film L’Anima Vista da Qui alla Festa del Cinema di Roma (video) : Sarà la voce di un attore, un interprete tra i più quotati del momento, ma soprattutto un amico della band, a raccontare le immagini de L'Anima Vista da Qui dei Negramaro: Alessandro Borghi è il narratore del documentario che debutta in anteprima alla Festa del Cinema di Roma venerdì 25 ottobre. Il film-documentario racconta gli ultimi tre anni di vita della band, dalla lavorazione dell'album Amore Che Torni, arrivato dopo un momento di ...

Bagno di folla per il premio La Pellicola D’oro alla Festa del Cinema di Roma : Tra gli ospiti Gabriel Garko ed Elena Russo Si è tenuta la terza edizione de la premiazione de La Pellicola D’oro, nell’ambito dell’area RomaLazioFilmCommission della Festa del Cinema di Roma, con la presenza di grandi personalità del nostro Cinema italiano. Quest’anno 2019, grazie alla collaborazione di tre associazione professionali: A.I.A.R.S.E., A.P.A.I. e A.S.N.A.C. che hanno collaborato con il premio de La Pellicola D’oro, sono stati ...