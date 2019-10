Corsa contro il tempo per salvare bimbo di 2 anni caduto in un pozzo

Inter - 2-2 contro il Parma e sorpasso mancato : Conte incapace di cambiare in Corsa - la poca qualità della panchina non aiuta : L’Inter si ferma 2-2 contro il Parma e fallisce il sorpasso sulla Juventus: le scorie della Champions si fanno sentire, Conte non dà la scossa a partita in corso e la rosa corta non regala qualità dalla panchina Dopo il pareggio della Juventus sul campo del Lecce, l’Inter aveva un’occasione ghiotta per effettuare il sorpasso in classifica e prendersi la vetta solitaria della Serie A. Di mezzo si è messo il Parma, in una ...

Tennis - Matteo Berrettini e la Corsa verso le ATP Finals : cosa cambia con la sconfitta contro Thiem? La classifica e il ranking del romano : La sconfitta di Matteo Berrettini nelle semifinali del torneo ATP 500 di Vienna nega al romano la possibilità di fare un ulteriore passo in avanti in termini di punti nella Race to London (e ovviamente nella classifica ATP): l’azzurro rinforza l’ottavo posto, l’ultimo valido per le Finals di fine stagione, in attesa di capire se il più immediato inseguitore resterà l’iberico Roberto Bautista Agut, distante 130 punti, o ...

Brexit - non ammesso il voto sull’accordo Johnson. Per il governo è Corsa contro il tempo : Il Parlamento britannico non voterà sull’accordo sulla Brexit raggiunto in extremis dal premier Boris Johnson con l’Ue venerdì scorso. Lo ha annunciato lo speaker John Bercow, spiegando che le due mozioni presentate dal governo sono «sostanzialmente» uguali

Sanità : Corsa contro il tempo fra Palermo e Messina - salvato un neonato : Palermo, 16 ott. (Adnkronos) – Una corsa contro il tempo, la macchina delle emergenze che si mette in moto tempestivamente e un bimbo appena nato a cui viene salvata la vita. E’ accaduto nella notte fra venerdì e sabato scorso, fra Palermo e Messina. Alla clinica Villa Serena del capoluogo siciliano una mamma dà alla luce un bimbo che però è asfittico e ha urgente bisogno del trattamento di ipotermia terapeutica entro sei ore ...

Ciclismo - l’UCI intensifica i controlli sul doping tecnologico : troppi cambi di bici in Corsa : Il tema del doping resta un’ingombrante ombra sul mondo del Ciclismo e negli ultimi anni i riflettori sono puntati sul cosiddetto doping tecnologico, ovvero quei cambiamenti meccanici illeciti che vanno a migliorare le prestazioni delle bici e di conseguenza anche quelle dei corridori. Come riportato da Tuttobiciweb, l’UCI ha deciso di intensificare i controlli in queste ultime gare della stagione, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni ...

Tutti contro Raggi : parte la Corsa a Roma mentre i sondaggi premiano la Lega : La Lega ha depositato la mozione di sfiducia in Campidoglio e Salvini prenota un sindaco leghista per Roma. Intanto l'ultimo...

Incidente aereo Bergamo - la Corsa contro il tempo dell’ex poliziotto : “Ho estratto tre persone - poi mi sono dovuto arrendere” : “Le fiamme erano già arrivate alle portiere, non si potevano aprire. Dal finestrino spuntavano delle gambe, una ragazza cercava di uscire. Abbiamo fatto quello che avrebbe fatto chiunque altro. Abbiamo tirato e siamo riusciti ad estrarla dall’aereo. Lo stesso con una seconda ragazza. Dopo di loro, un uomo”. Racconta così alla giornalista Giuliana Ubbiali del Corriere della Sera, l’ex poliziotto in pensione la sua corsa ...

Damascelli : Liverpool presuntuoso contro un Napoli che ha temperamento - qualità e Corsa : La partita del Liverpool contro il Napoli è durata settanta minuti. Poi gli inglesi sono crollati per eccesso di presunzione. È più o meno questo il succo del commento di Tony Damascelli su Il Giornale, alla partita che ha visto contrapposte in Champions le squadre di Ancelotti e Klopp. Prima dello sciocco errore di Robertson, il Liverpool aveva costruito una partita di spessore e qualità “ma la squadra di Klopp ha dato l’impressione di ...

SCISSIONE PD/ L'obiettivo del "Corsaro" Renzi e le contromosse di Zingaretti : Matteo Renzi lascia il Pd: nessun accordo con Zingaretti, fanno sapere dai dem. Renzi sosterrà il governo. Ma la sua è solo un'operazione di potere

Un Posto al Sole Anticipazioni 10 settembre 2019 : Una Corsa contro il tempo per Vittorio : Vittorio raggiunge Anita al Vulcano per evitare che racconti tutta la verità ad Alex mentre Elena deve informare Andrea

US Open 2019 - i risultati del tabellone femminile (2 settembre) : Andreescu ferma la Corsa di Townsend - psicodramma Goerges contro Vekic : Oltre al match tra Naomi Osaka e Belinda Bencic, in cui la giapponese campionessa uscente è stata sconfitta perdendo anche il numero 1 del mondo, si sono disputati anche gli altri tre ottavi di finale della parte alta del tabellone del singolare femminile degli US Open 2019. Naomi Osaka perde il numero 1 del mondo psicodramma tipico del tennis femminile nell’incontro tra la tedesca Julia Goerges, testa di serie numero 26, e la croata Donna ...