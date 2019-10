Attacco hacker ad Unicredit | trafugati i dati sensibili degli italiani | non quelli bancari

Cos’è Krack - l’Attacco hacker che spia una casa connessa : Bratislava – “Das Unheimliche”: così Sigmund Freud denominava quel sentimento di inquietudine che sorge quando una cosa, persona, luogo o situazione solitamente familiare viene percepita allo stesso tempo estranea, suscitando una sensazione “perturbante” di estraneità, angoscia e confusione. Chissà se il padre della psicologia moderna avrebbe utilizzato questo termine, che è il contrario di “heimlich” (da “heim”, ...

Non c’è pace per la pec : altro Attacco hacker con false fatture elettroniche : Email di phishing (Getty Images) Circa 500 caselle pec compromesse, 265mila messaggi di phishing inviati in sette giorni, un testo di email clonato dal servizio pubblico e un sistema di tracciamento dei destinatari. Sono gli ingredienti della campagna di raggiro lanciata via posta elettronica certificata, per raccogliere informazioni dalle potenziali vittime. I destinatari vengono invitati in modo fraudolento a inviare a un indirizzo di posta ...

Pd - Attacco hacker di Anonymous : "Ora seguite i soldi" - quali dati sono stati rivelati : attacco hacker al Pd firmato Anonymous Italia. Sul blog del gruppo di pirati informatici, domenica 6 ottobre, è apparso un post in cui veniva annunciata la violazione dei siti di alcune sedi locali dei democratici, quelle di Cesena, Piacenza, Reggio Emilia, Parma, Rimini, Empoli. "Abbiamo trovato in

I gruppi pro-Tibet sotto Attacco hacker su Whatsapp : Gli hacker si spacciano per il falso personaggio di “Jason Wu” inviand link di exploit a un membro dello staff di un gruppo tibetano per i diritti umani (fonte: The Citizen Lab) Alcuni hacker stanno usando Whatsapp per colpire i gruppi per la difesa dei diritti umani in Tibet con lo scopo di spiare, rubare dati e denaro alle vittime. Il gruppo di attori malevoli, che opera sotto il nome di Poison Carp, avrebbe colpito la comunità ...

L’Australia è stata vittima di un Attacco hacker dalla Cina : Australia, la Sydney Opera House (foto: Getty Images) La Cina avrebbe effettuato un attacco informatico ai danni del parlamento dell’Australia e dei tre maggiori partiti politici poco prima delle elezioni che si sono tenute a maggio. A confermare l’attacco è stata L’Australian Signals Directorate (Asd), l’agenzia d’intelligence informatica del paese, che ha spiegato che Pechino è stato il diretto responsabile dell’attacco avvenuto nel mese ...

Sim sotto Attacco hacker : il virus trasforma lo smartphone in una microspia : Sim card (Getty Images) La soluzione più semplice, si suol dire, è sempre la migliore. E la regola vale anche quando la soluzione ha scopi tutt’altro che benevoli. È il caso di un attacco informatico che sfrutta gli sms. Già, i messaggini di cui ormai ci siamo dimenticati, soppiantati dalle chat, sono il cavallo di Troia di un codice tipo spyware, che istruisce la sim card perché prenda il controllo del dispositivo ed effettui operazioni ...

Un Attacco hacker prende di mira iOS - Android e Windows : Nei giorni scorsi il team di Google ha rivelato che gli iPhone sono esposti ad un pericoloso attacco hacker ma pare che anche i dispositivi Android e Windows siano stati presi di mira in una campagna che ha cercato di infettarli in Cina. Stando a quanto rivelato da fonti anonime, per tale attacco sono stati […] L'articolo Un attacco hacker prende di mira iOS, Android e Windows proviene da TuttoAndroid.

Attacco hacker al fumetto più nerd del web : Randall Munroe è la prova che gli indie moderni possono avere successo anche partendo da un webcomic disegnato con stile minimalista come Xkcd. Come? Che domande, tutto merito della scienza Se vi collegate in questi giorni, venite accolti dal messaggio “503 Service Unavailable”. Il servizio non è disponibile. È il forum di Xkcd, il webcomic che rappresenta la parte più nerd e geek della rete, oscurato online a causa di un Attacco hacker che ha ...