Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 28 ottobre 2019) La settimana inizia con il botto per gli utenti in possesso di unS10. Come preannunciato pochi giorni fa sulle nostre pagine, infatti, è in distribuzione un nuovo aggiornamento per il top di gamma lanciato sul mercato circa otto mesi fa, con il quale non andremo incontro ai soliti miglioramenti generali sul fronte sicurezza e sulle prestazioni degli smartphone. A tal proposito, infatti, è importante soffermarsi su almeno tre novità rilevanti per il pubblico. Compreso quello italiano, che toccherà con mano il pacchetto software in questione nel giro di pochi giorni. Le tre novità confermate per ilS10 Provando ad esaminare più da vicino il pacchetto software in questione, è possibile evidenziare la possibilità di girare video al rallentatore con lafrontale. Insomma, per farvela breve potremo sfruttare locon la ...

GioPao9 : Arriva lo slow motion anche sulla fotocamera anteriore del #SamsungGalaxyS10: patch in uscita - andreazenatti93 : RT @OptiMagazine: Arriva lo slow motion anche sulla fotocamera anteriore del Samsung Galaxy S10: patch in uscita - OptiMagazine : Arriva lo slow motion anche sulla fotocamera anteriore del Samsung Galaxy S10: patch in uscita… -