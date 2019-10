AirPods Pro | Apple svela la nuova generazione di auricolari wireless

Apple - sono ufficiali gli AirPods Pro : nuovo design e cancellazione del rumore a 279 euro : Dopo i rumors dei giorni scorsi e senza alcun evento di presentazione, Apple ha ufficializzato i suoi nuovi auricolari AirPods Pro. La terza versione di quelle che di fatto sono le cuffie più vendute al mondo si aggiunge alla linea di AirPods esistenti (di prima e seconda generazione) e completa anche la gamma di prezzi: 279 euro per i Pro, 229 quelli con custodia di ricarica wireless e 179 il modello base. AirPods Pro sono già ordinabili ...

AirPods Pro - i primi accessori confermano il nuovo design : Fonte: esrgear.com Spuntano in rete ulteriori conferme riguardo le AirPods di terza generazione già abbastanza discusse durante le ultime settimane. Infatti, secondo le indiscrezioni più recenti, i nuovi auricolari avranno la cancellazione del rumore e godranno di un design rinnovato – probabilmente in metallo – con un grado di resistenza all’acqua maggiore rispetto ai modelli già in vendita. Ma in attesa di conoscere la data ...

Mobvoi TicPods 2 e TicPods 2 Pro ufficiali e pronte a sfidare le AirPods : Mobvoi presenta i nuovi auricolari true wireless TicPods 2 e TicPods 2 Pro, con autonomia fino a 23 ore e sensore di movimento integrato. L'articolo Mobvoi TicPods 2 e TicPods 2 Pro ufficiali e pronte a sfidare le AirPods proviene da TuttoAndroid.

Le Master & Dynamic MW07 Go e Plus sono pronte a competere con le AirPods : Master & Dynamic annuncia le nuove cuffie true wireless MW07 Go e MW07 Plus con 10 ore di autonomia e certificazione IPX6 L'articolo Le Master & Dynamic MW07 Go e Plus sono pronte a competere con le AirPods proviene da TuttoAndroid.

Servono meno di 30 euro per queste cuffie - che provano a sfidare le AirPods : Le cuffie semi in-ear QCY T3, con Bluetooth 5.0, controlli touch e certificazione IPX5 sono in offertissima su eBay. L'articolo Servono meno di 30 euro per queste cuffie, che provano a sfidare le AirPods proviene da TuttoAndroid.