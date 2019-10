Uomini e Donne anticipazioni | Gemma lasciata da Jean Pierre si consola con Juan Luis

Uomini e Donne trono over - Ida si lamenta di Riccardo : 'Si è addormentato a letto' : Sabato 26 ottobre si è tenuta un'altra registrazione di Uomini e Donne dedicata al trono over. Dopo il ritorno di fiamma di Ida e Riccardo, la coppia è tornata in studio al cospetto di Maria De Filippi. A quanto pare ci sono state delle lamentele da parte della Platano sul conto di Guarnieri. L'attenzione si è focalizzata anche su Gemma Galgani la quale ha ricevuto un due di picche da Jean Pierre ma, in compenso, ha conosciuto un nuovo ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Pamela assente. E’ finita con Enzo? : Trono Over, le Anticipazioni di Uomini e Donne: Pamela Barretta assente Stando alle Anticipazioni del Trono Over, rilasciate da IlVicolodelleNews.it, Pamela Barretta assente in studio. Cosa sarà successo alla dama che fa perdere la testa ai telespettatori e al parterre maschile di Uomini e Donne? Che sia già finita con Enzo Capo? Nella scorsa puntata del Trono Over Pamela ha sfilato in sottoveste facendolo andare su tutte le furie perché, ...

Uomini e Donne - Luigi e Irene : ecco come la Capuano ha reagito all’addio : Uomini e Donne: Luigi Mastroianni ed Irene si sono lasciati. ecco come la Capuano ha reagito alla rottura L’aria di crisi tra i due giovani ex protagonisti di Uomini e Donne si respirava già da un po’. Poi alcuni giorni fa, Luigi Mastroianni tramite i social ha confermato quello che in molti sospettavano: con Irene […] L'articolo Uomini e Donne, Luigi e Irene: ecco come la Capuano ha reagito all’addio proviene da Gossip e ...

Anticipazioni Uomini e donne : Alessandro bacia Veronica poi chiede di rivederla ancora : E' stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne trono classico, che anche questa volta ha riservato un bel po' di sorprese. Occhi puntati soprattutto sul percorso di Alessandro, il quale continua ad essere alle prese con la bella Veronica che, dopo aver avuto un momento di tentennamento tra i due tronisti, ha scelto di schierarsi dalla parte di Alessandro. E questa settimana tra i due c'è stata un'esterna decisamente importante, durante ...

Uomini e Donne - Giordano vicino a un’ex gieffina nota : avvistati (foto) : Uomini e Donne, Giordano Mazzocchi vicino a un’ex gieffina celebre: “avvistati” (foto), la serata insieme Il gossip continua a braccare Giordano Mazzocchi, celebre ex corteggiatore di Uomini e Donne. Nelle ultime settimane si sono susseguiti una serie di spifferi e avvistamenti che lo hanno coinvolto. Prima è stato pizzicato con la sua ex storica Nilufar […] L'articolo Uomini e Donne, Giordano vicino a un’ex ...

Uomini e Donne : Gemma manda un messaggio speciale ad Alberto Urso : Gemma Galgani di Uomini e Donne ringrazia Aberto Urso: “Bellissime emozioni” Ieri sera Alberto Urso ha fatto un concerto al Teatro Colosseo di Torino. Lo stesso teatro dove lavora ormai da tantissimi anni la dama Gemma Galgani. Oltretutto quest’ultima è anche una grandissima fan del vincitore dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Per questo motivo ha colto l’occasione per farci un selfie insieme. ...

Ida Platano di Uomini e Donne : “Quando è successo ho toccato il fondo” : Ida Platano e le sue peripezie amorose con Riccardo Guarnieri continuano a dominare gli appuntamenti con il trono over di Uomini e Donne. Dopo l’estate (a maggio scorso la dama aveva dato l’addio al cavaliere, ndr) sono entrambi tornati in studio con la voglia di ricominciare, ma quando lei ha iniziato a frequentare Armando Incarnato Riccardo è uscito allo scoperto. Ha affidato a una lettera i sentimenti che prova per Ida chiedendole così di ...

Uomini e donne - Ursula Bennardo accusata di essersi rifatta. Lei ribatte : Dopo essere diventata una dei protagonisti del Trono Over di Uomini e donne, Ursula Bennardo fa ancora parlare di sé. Lo scorso 11 ottobre è venuta alla luce la sua primogenita concepita con l'attuale compagno, Sossio Aruta, conosciuto al dating-show di Maria De Filippi. E a seguito della nascita della piccola Bianca, i due neo genitori hanno ricevuto diverse critiche, da parte di chi li accusa di aver strumentalizzato la gravidanza al mero ...

Colpo di Scena a Uomini e Donne - Tronista Resta Senza Corteggiatori. Abbandonerà il Trono? : Dopo la bufera che ha investito Giulio Raselli, nel Trono Classico di Uomini e Donne è avvenuto un altro Colpo di Scena. La Tronista Giulia Quattrociocche è rimasta Senza corteggiatori e potrebbe abbandonare il Trono prima del dovuto. Ecco tutto quello che è successo durante le registrazioni e perché Giulia e rimasta Senza Corteggiatori. A Uomini e Donne un nuovo Colpo di Scena ha colpito il programma. Solo ieri abbiamo parlato della bufera che ...

Uomini e donne : Giulio Raselli e Veronica Fedolfi hanno un amico in comune (RUMORS) : La speranza dei telespettatori di Uomini e donne è di poter seguire il percorso televisivo di persone sincere, davvero interessate alla ricerca dell'amore e non alla visibilità e ai followers facili. Negli ultimi anni diversi tronisti e corteggiatori sono stati pesantemente criticati per questo motivo e per la velocità con cui i rapporti iniziati dopo le scelte, avvenute dopo mesi all'interno del dating show, siano finiti in pochi giorni. A ...

Uomini e donne - Stefano Torrese replica a Pamela Barretta : 'Non mi hanno cacciato' : Continua la querelle ai limiti del trash tra Stefano Torrese e Pamela Barretta, due storici volti del Trono Over di Uomini e donne. Dopo la conclusione della loro storia, avvenuta la scorsa primavera, i due ex fidanzati non hanno rinunciato a lanciarsi diverse frecciatine reciproche, affidandosi spesso ai social network. Il più attivo, in tal senso, è stato soprattutto il Torrese, pungente con il percorso della dama nel parterre di Maria De ...

Uomini e donne - Serena e Pago si dicono addio in lacrime. Lei sbotta contro gli hater : Dopo aver animato la seconda edizione consecutiva di Temptation island vip, il format sulle tentazioni condotto da Alessia Marcuzzi, Serena Enardu e l'ormai ex fidanzato Pago si sono detti definitivamente addio a Uomini e donne. I due avevano deciso separarsi in occasione del falò di confronto finale avuto al docu-reality sui tradimenti targato Mediaset. E, in occasione della loro ospitata da Maria De Filippi, andata in onda nella puntata di ...

News Uomini e Donne - Alessandro Basciano a Giulia : “Pensa male…” : Giulia Quattriocche di Uomini e Donne: il gesto di Alessandro sorprende Ieri pomeriggio c’è stata una nuova registrazione di Uomini e Donne. E in questa circostanza c’è stata una furiosa litigata tra Alessandro Basciano e Giulia Quattrociocche. Difatti quest’ultima ha messo in dubbio la buona fede del ragazzo, insinuando possa essere ancora in contatto con la sua ex perchè ha notato alcune coincidenze tra loro su instagram. ...

Uomini e Donne 25 ottobre - confronto Serena-Pago : rimandate le storie del trono classico : La puntata di oggi 25 ottobre di Uomini e Donne è dedicata al trono classico. I giovani tronisti Giulio Raselli, Giulia Quattrociocche e Alessandro Zarino restano però in panchina per tutta la puntata perché viene dato ampio spazio al confronto finale fra Pago e Serena Enardu, coppia protagonista del programma televisivo appena terminato su Canale 5 Temptation Island Vip condotto da Alessia Marcuzzi, ospite anche lei oggi del programma di Maria ...