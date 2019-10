Umbria | Zingaretti | ' sconfitta netta | rifletteremo su voto e scelte da fare'

Umbria : Verini - 'Zingaretti indebolito? No - Pd fatto tutto il possibile' : Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Non credo che Zingaretti esca indebolito, il Pd ha fatto quello cge poteva in questa drammatica circostanza". Lo dice Walter Verini, commissario Pd in Umbria, al Tg3. "E' una dimensione della sconfitta molto significativa ma non inaspettata al di là delle dimensioni. La

Regionali in Umbria - Pd a pezzi. Zingaretti dà la colpa a Renzi. Marcucci : "Risultato dell'alleanza col M5s" : La sconfitta alle Regionali in Umbria fa esplodere il Pd, in attesa di generare effetti devastanti sulla maggioranza di governo. "È una sconfitta evidente, che non avrà conseguenze sul governo, ma impone una riflessione ben più approfondita sulle alleanze", è uno dei primi commenti a caldo di Andre

Zingaretti e Di Maio - obiettivo 39% : la loro speranza in Umbria è "perdere bene" : Obbiettivo: perdere bene. Non il massimo, ma tanto basta. L'alleanza fra Pd e M5s, che per la prima volta corrono uniti in una competizione regionale come quella umbra, è sì un' alleanza strategica ma sta per diventare «un esperimento» e il test - da giorni si ostinano a ripetere i dirigenti del Pd

Umbria - 'rischio' Zingaretti-Di Maio Matteo Renzi? Un convitato di pietra : Il voto in Umbria è importante in quanto regione che con Toscana, Emilia-Romagna e Marche rappresenta da sempre il poker d’assi della sinistra, il quadrilatero “fortezza” ritenuto inespugnabile e che, invece, in caso di pesante sconfitta, potrebbe portare allo smottamento, con ripercussioni ben oltre i confini locali Segui su affaritaliani.it

Elezioni in Umbria - Zingaretti a Narni - “Governiamo in Italia con il M5S per amore” : Una convention a Narni che ha visto insieme sullo stesso palco il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro degli esteri e capo politico del M5S, Luigi Di Maio e il segretario del Pd Zingaretti. Mancava l’artefice del governo giallorosso, il leader del nuovo partito Italia Viva, Matteo Renzi. Tutti e tre partecipanti alla convention sono intervenuti a difesa del governo e per cercare di far vincere il loro candidato alla ...

Zingaretti - il Pd vede il disastro in Umbria. La prova? Il comizio contro Salvini "ubriacone del Papeete" : Per resistere all'assedio di Matteo Salvini, il segretario del Pd Nicola Zingaretti le prova tutte, compresi gli insulti. "Siamo passati dalla raccolta del consenso dell'ubriacone del Papeete all'abolizione del superticket della sanità", ha arringato la folla Zingaretti dal palco del suo comizio a S

Elezioni Umbria - Zingaretti contro Salvini : “Si vergogni - ci fa la morale ma non ci ha detto dove sono finiti i 49 milioni di euro” : “Matteo Salvini si vergogni, fa la morale a noi ma non dice dove sono finiti i 49 milioni di euro“. A dirlo, dal palco di Spoleto in vista delle Elezioni regionali in Umbria, il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, che attacca il segretario della Lega. L'articolo Elezioni Umbria, Zingaretti contro Salvini: “Si vergogni, ci fa la morale ma non ci ha detto dove sono finiti i 49 milioni di euro” proviene da Il Fatto ...

Elezioni Umbria - Zingaretti : “Senza l’ubriacone del Papeete stop al superticket sanitario” : Il segretario dem Nicola Zingaretti, nell'ultimo comizio a Spoleto in vista del voto in Umbria di domenica 27, attacca ancora Matteo Salvini: "Siamo passati dalla raccolta del consenso dell'ubriacone del Papeete all'abolizione del superticket della sanità. C'è una differenza tra noi e loro, una la capiscono tutti: loro cavalcano i problemi che creano le paura delle persone, noi li vogliamo risolvere".Continua a leggere

Umbria - elezioni : Conte - Di Maio e Zingaretti insieme. Il premier : «La manovra è redistributiva» : E alla fine foto fu. Non è quella di Vasto (Vendola-Bersani-Di Pietro), né quello di piazza Santi Apostoli con Prodi. E' la foto di Narni, quella che immortala il nuovo...

Umbria - Conte e Di Maio ‘perdono’ Zingaretti : “Ma dov’è finito?”. Poi la battuta del capo M5s : “Ci avevi già abbandonato?” : Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti sono a Narni per sostenere il candidato comune, Vincenzo Bianconi, nelle regionali umbre. A un certo punto, tra le strade della città in provincia di Terni, il presidente del Consiglio e il capo politico del M5s si guardano intorno e non trovano il segretario del Pd. Che li raggiunge dopo qualche minuto. “Ci avevi già abbandonato?” gli chiede ironico il ministro degli Esteri tra ...

Elezioni Umbria - Zingaretti : “Tra noi e M5s ci sono differenza ma governiamo insieme per amore dell’Italia” : “Quando ci dicono che ci sono differenze dico che è vero, ma siamo insieme perché amiamo l’Italia“. A dirlo il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, dal palco di Narni in vista delle Elezioni regionali in Umbria, insieme a Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. Il riferimento era all’alleanza di governo e a quella per il voto locale col M5s. L'articolo Elezioni Umbria, Zingaretti: “Tra noi e M5s ci sono differenza ma governiamo ...

Conte - Di Maio - Zingaretti e Speranza insieme a Narni per salvare l’Umbria da chi “semina odio” : "Io credo che questa alleanza politica non sia una parentesi, ma che possa rappresentare un investimento strategico per il futuro, che dia risposte, che sia un’alternativa credibile e concreta. A me non interessa chi semina odio ma risolvere i problemi reali dei cittadini", ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, all'evento a Narni, in Umbria, che ha visto la partecipazione di Giuseppe Conte, Nicola Zingaretti e Luigi Di ...