Servono ancora dieci anni di studi e poi l’uomo sarà immortale

Fonte : baritalianews

(Di domenica 27 ottobre 2019) Un sito americano, STAT che è un sito che si occupa di scienza ha fatto una dichiarazione che appare decisamente azzardata ma che ha un fondamento scientifico:die di ricerche e poi. Vediamo cosa si intende nel dettaglio. Questo sito sostiene che diversistanno mettendo a punto delle cellule umane che riusciranno a essere immuni dall’attacco di ogni virus noto , immuni dalle cellule tumorali ma anche da qualsiasi attacco da parte dell’inquinamento. La ricerca è partita da diversi esperimenti fatti sul batterio Escherichia coli, poi sono state fatte 321 variazioni tanto da far diventare il microorganismo immune dall’attacco di qualsiasi virus. Il percorso non è certo semplice e, secondo il professor George Church dell’Università di Harvard, quello che servirà è fare numerosissime modifiche e, in particolar modo, ...

