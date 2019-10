Salerno | 33enne ucciso dopo la lite in un bar | l' assassino si costituisce ai carabinieri

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 27 ottobre 2019) Una brutta tragedia si è verificata questa mattina domenica 27 ottobre, alle prime ore dell'alba, in provincia di, precisamente a Capaccio Paestum, nella località nota come Torre di Mare. Secondo quanto riferito dalla stampa locale e nazionale, undel posto, Francesco De Santi, è statoa coltellateaver litigato con un soggetto in un bar della zona. Il dramma si sarebbe verificato subitol'alterco: l'aggressore, già noto alle Forze dell'Ordine, avrebbe infatti sferrato almeno tre fendenti al De Santi, ferendolo in maniera letale. La vittima è stata colpita da almeno tre fendenti, che gli sono stati scagliati all'altezza dei fianchi e al petto. Nonostante i soccorsi siano stati rapidissimi, per lui non c'è stato nulla da fare....

lightmoon972 : RT @LaStampa: L’assassino, 25enne, confessa dopo poche ore e si costituisce. Alla base dell'omicidio, con molta probabilità, vecchi dissidi… - mc_macb : RT @LaStampa: L’assassino, 25enne, confessa dopo poche ore e si costituisce. Alla base dell'omicidio, con molta probabilità, vecchi dissidi… - LaStampa : L’assassino, 25enne, confessa dopo poche ore e si costituisce. Alla base dell'omicidio, con molta probabilità, vecc… -