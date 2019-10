Olio d’oliva demi-vierge

Fonte : romadailynews

(Di domenica 27 ottobre 2019)– Quest’anno la produzione d’è quasi raddoppiata rispetto allo scorso anno, passando da 179mila a 330mila tonnellate. Bene, ma l’extravergineche troviamo in vendita nei supermercati, a un prezzo intorno ai 3 euri a litro, non è extravergine e non è italiano. Sulle etichette c’è scritto “miscela di oli extravergini d’origine europea e/o del Mediterraneo”, non c’è mai scritto made in Italy o made in Tunisia. Quello italiano non può costare meno di 8 o 10 euri al litro, perciò non è italiano. Ma non è nemmeno extravergine. Per fabbricare un extravergine da 3 euri è sufficiente mettere nella bottiglia circa l’80 per cento did’oliva raffinato, quello che un tempo si chiamava lampante, perché serviva per le lampade a, e aggiungere circa il 20 per cento di extravergine, magari ...

