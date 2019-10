Havertz Juventus | Paratici pronto all’assalto | contatti tra le due società

Fonte : juvedipendenza

(Di domenica 27 ottobre 2019)– Mentre una Juve in campo continua la striscia di imbattibilità, fuori dal camposi sta già muovendo in chiave mercato. Il dirigente bianconero è da tempo all’opera per regalare a Maurizio Sarri un altro colpo alla Ronaldo o De Ligt. Il calciomercato dellacontinua a essere aperto e in continuo fermento. I bianconeri sarebbero alla ricerca di un rinforzo soprattutto in mediana. Uno dei nomi caldi sembra essere quello di Kai, gioiello del Bayer Leverkusen, squadra affrontata dallain Champions League.ci prova Secondo quanto riportato dalla stampa tedesca, lavorrebbe sfruttare gli ottimi rapporti con latedesca. Ed è per questo che il pressing dei bianconeri per aversarebbe aumentato vistosamente. Il centrocampista teutonico, pur non avendo brillato nel match di Torino, ...

