Domenica In | la gaffe di Mara Venier con Teo Teocoli | ' Ti vedevo un po’ duro'

Domenica In - Mara Venier regina delle emozioni tra ricordi e gaffe : Una Domenica tra risate ed emozioni forti per Mara Venier e i tanti telespettatori del suo salotto televisivo, Domenica In. Archiviate le polemiche sulla partecipazione alla puntata odierna di Pamela Prati, bloccata per motivi di opportunità all’ultimo momento dalla dirigenza Rai, zia Mara ha accolto negli studi Fabrizio Frizzi di Roma, tanti ospiti diversi che, come sempre, con lei si sono aperti, hanno raccontato aspetti inediti della loro ...

Domenica In - Mara Venier e la gaffe all'ingresso in studio : "Mi si è ammosciato tutto - ora..." : "Ragazzi mi si sente? Qui è caduto tutto, si è ammosciato tutto". Mara Venier esordisce con una bella gaffe a Domenica In. Durante l'ingresso nella prima puntata della conduttrice veneta nello studio Fabrizio Frizzi di Roma, alla moglie di Nicola Carraro è caduto il microfono. Appoggiata sulla camic

Domenica In - gaffe di Romina Power : 'L'ostetrica che mi fece partorire è morta' - ma è viva : Questo pomeriggio su Rai 1 è tornato l'appuntamento in diretta con Domenica In, la popolare trasmissione del dì di festa condotta da Mara Venier. Tra le ospiti di questa prima puntata vi era anche Romina Power, la quale è tornata in studio dalla 'zia Mara' per raccontare la sua nuova vita da nonna dopo la nascita dei primi nipotini. Nel corso dell'intervista, però, la Power ha fatto anche una gaffe. Parlando dell'ostetrica che la aiutò a ...

Domenica In - il grande ritorno di Mara e la gaffe esilarante di Romina : Mara Venier torna a far compagnia agli italiani nei pomeriggi Domenicali e la sua Domenica In parte nel migliore dei modi. Un avvio di stagione ricchissimo di ospiti, divertimento ed emozioni quello di oggi, che ha visto Zia Mara grande protagonista e sempre bravissima a stimolare i personaggi che la vanno a trovare, ottenendo interviste o, meglio, ‘chiacchierate’, come le definisce lei, sempre interessanti e mai banali. Un esempio ...

Domenica In - il grande ritorno di Mara e la gaffe silarante di Romina : Mara Venier torna a far compagnia agli italiani nei pomeriggi Domenicali e la sua Domenica In parte nel migliore dei modi. Un avvio si stagione ricchissimo di ospiti, divertimento ed emozioni quello di oggi che ha visto Zia Mara grande protagonista e sempre bravissima a stimolare i personaggi che la vanno a trovare, ottenendo interviste o, meglio, ‘chiacchierate’, come le definisce lei, sempre interessanti e mai banali. Un esempio, ...