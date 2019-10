Davide Ancelotti | «Non cerchiamo l’undici ideale»

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 27 ottobre 2019) Dazn fa una domanda aprima di Spal-Napoli. La domanda è sulle formazioni sempre diverse che schiera il Napoli. Come mai il Napoli non ha ancora trovato l’undici? «Non è questione di trovare l’undici, non loIl nostro obiettivo è diverso.partita per partita di mettere in difficoltà l’avversario e in questa prospettiva modifichiamo la formazione. Lo facciamo perché abbiamo la fortuna di avere una rosa ampia anche come caratteristiche dei giocatori e di volta in voltadi individuare quei giocatori che più di altri possano rivelarsi funzionali a quel tipo di partita» L'articolo: «Nonl’undici» ilNapolista.

100x100Napoli : Davide Ancelotti a DAZN: “Abbiamo la fortuna di avere una rosa molto ampia - lazio_magazine : DAZN - Napoli, Davide Ancelotti: 'Non cerchiamo l'11 ideale, abbiamo una rosa ampia' - milanmagazine_ : DAZN - Napoli, Davide Ancelotti: 'Non cerchiamo l'11 ideale, abbiamo una rosa ampia' -