Bimbo porta tutti i soldi che aveva messo da parte a un senzatetto | la reazione dell’uomo

Savona - Bimbo di 10 anni schiacciato da un cancello : portato in elicottero al Gaslini : Un bambino di 10 anni è rimasto schiacciato sotto un cancello a Cengio, in provincia di Savona. Non è ancora chiara l'esatta dinamica dell'episodio ma dalle prime informazioni pare che il bambino sia stato schiacciato da un cancello scorrevole. Disposto l’intervento dell’elisoccorso che lo ha trasportato al Gaslini di Genova.Continua a leggere

Romano Carletti è il Nonno dell'Anno : portava a scuola con l'auto un Bimbo cieco : L'anno scorso, nella giornata del 2 ottobre, Romano Carletti era occupato a portare a scuola il piccolo Jaffar mentre quest'anno, nella stessa data, riceverà il premio di Nonno dell'Anno. Questo signore toscano di 84 anni di Montemignaio, in provincia di Arezzo, infatti, ogni giorno per otto mesi ha percorso una sessantina di chilometri con l'auto per poter permettere a un bambino non vedente di frequentare la scuola elementare. Nei mesi scorsi ...

Genitori lo picchiano ogni volta che si comporta male - Bimbo di 8 anni si getta dal 9° piano e muore : Terribile tragedia quella avvenuta nel Enerhodar, in Ucraina. Anton si sarebbe gettato volontariamente da una finestra della casa in cui viveva coi Genitori, perché non sopportava più i maltrattamenti che subiva in famiglia. Madre e padre hanno ammesso le percosse “ogni volta che si è comportato male”, ma ora sono spariti.\\Un bambino di otto anni è morto sul colpo dopo essere precipitato dall'appartamento al nono piano di un edificio, dove il ...