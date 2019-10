Violenza su donne | Morani | ‘no a maglietta della vergogna’

Violenza su donne : Fiano - ‘maglietta uno schifo - bene Cirinnà’ : Roma, 26 ott. (Adnkronos) – “Questo schifo di maglietta è venduta alla #Carrefour Se una donna ti urla e ti crea un problema, puoi buttarla di sotto. Mi auguro che l’azienda condanni e ritiri nel giro di poche ore. Le immagini come le parole sono pietre. Monica #Cirinnà ha giustamente denunciato questo fatto”. Lo scrive su twitter Emanuele Fiano del Pd. L'articolo Violenza su donne: Fiano, ‘maglietta uno schifo, ...

Femminicidio - Cirinnà contro la maglietta in vendita da Carrefour : “Incita alla Violenza sulle donne. La ritirino dal commercio” : Una maglia blu con due figure stilizzate: un uomo e una donna. All’inizio discutono, poi ecco la “soluzione“: l’uomo che spinge la donna fuori da riquadro. E quest’ultima che precipita con tanto di didascalia in inglese: problema risolto. Una vignetta che in pratica raffigura una violenta spinta di un uomo verso una donna per farla smettere di parlare: e che quindi è diventata un caso. “Ho appena visto questa ...

Violenza sulle donne - Carrefour espone maglietta choc che incita al femminicidio : il Pd chiede di ritirarla : Lavinia Greci Sulla t-shirt il disegno di un omino stilizzato che, dopo una lite, lancia la compagna fuori dal riquadro e la didascalia che dice: "Problema risolto". Le senatrici dem Cirinnà e Fedeli scrivono: "Messaggio gravissimo in un Paese dove c'è tanta Violenza sulle donne" Su una maglietta con sfondo blu, in vendita nei supermercati Carrefour, è stampata un'immagine stilizzata di una coppia, un uomo e una donna, che discutono ...

Violenza sulle donne - Pd contro maglietta in vendita al Carrefour : “Incita al femminicidio” : Una maglietta, in vendita al Carrefour, è al centro delle polemiche perché ritrae un litigio tra una figura maschile e una femminile che finisce con questa seconda spinta giù e la scritta "problem solved". Critiche da parte del Pd che chiede il ritiro della maglietta sostenendo che "incita al femminicidio".Continua a leggere

Torino - in Università lo sportello antiViolenza sulle donne : “Nessun luogo è immune. Le giovani si emancipano e sono più colpite” : Uno spazio per essere ascoltate, aiutate e trovare la maniera di uscire dalle difficoltà e dalle violenze subite. È quello aperto oggi al campus Luigi Einaudi dell’Università di Torino per tutte le donne che frequentano gli spazi dell’ateneo: studentesse, ricercatrici, docenti, impiegate o lavoratrici di ditte esterne. “Non c’è un luogo immune alla violenza di genere – spiega Anna Zucca, presidente della onlus Emma che partecipa al ...

Domenica In - Barbara De Rossi : ‘Conosco la Violenza sulle donne - sono sempre le stesse storie’ : “La violenza sulle donne è un argomento a me vicino, che comprendo e conosco, del quale conosco tutti i meccanismi” così Barbara De Rossi ospite a Domenica In affronta il tema della violenza sulle donne, trattata nel programma Amore Criminale condotto dalla De Rossi dal 2013 al 2016, ma di cui è stata anche vittima molti anni fa. Barbara De Rossi, sopravvissuta alla relazione con un uomo violento “È come un denominatore comune ...

Violenza su donne : Valente (Pd) - 'per combatterla più risorse in formazione' : Palermo, 18 ott. (Adnkronos) - Più risorse per la formazione di tutti gli operatori coinvolti, la video registrazione dei primi colloqui con le donne che denunciano una Violenza, la possibilità di arrivare all'arresto in caso di violazione di una misura di protezione. Sono queste alcune delle propos

Violenza su donne : Valente (Pd) - 'pericolosa escalation - 6 femminicidi in prima metà ottobre' : Palermo, 18 ott. (Adnkronos) - "Siamo arrivati a sei femminicidi nella sola prima metà di ottobre: una donna uccisa ogni due giorni. C'è una pericolosa escalation che va ad aggravare un fenomeno strutturale come la Violenza contro le donne. È necessaria ed urgente una presa di coscienza di quanto st

Violenza donne : Gruppo Zaia - un'altra giornata triste per morte donna per mano marito : Venezia, 18 ott. (Adnkronos) - “Spesso si guarda ai malevoli che arrivano lontano dai nostri affetti, ma si perde di vista quello che arriva dalle persone più vicine. Oggi le pagine di cronaca dipingono un'altra, ennesima giornata afflitta dall'uccisione di una donna per mano dell'uomo che diceva di

Violenza sulle donne - Zinaida è stata uccisa e ora dobbiamo chiederci perché : Domenica notte Zinaida Solonari è stata uccisa dall’ex compagno Maurizio Quattrocchi mentre stava rientrando dal lavoro. E’ stata uccisa dopo aver denunciato le violenze di un uomo che non era geloso, come purtroppo scrivono ancora alcuni giornalisti, ma esercitava controllo, dominio, Violenza e l’aveva minacciata di morte durante una delle ultime aggressioni: “Se te ne vai ti ammazzo eppoi mi ammazzo anche io”. Lei ...

Violenza su donne : Casellati - ‘prevenzione culturale necessaria più di repressione’ : Roma, 2 ott. (AdnKronos) – “Violenza domestica, femminicidi e tanti altri casi di criminalità quotidiana che riempiono le pagine dei nostri giornali, spesso sono il frutto di contesti in cui un’azione di prevenzione culturale, protettiva e formativa potrebbe rivelarsi molto più efficace di qualunque misura repressiva o punitiva”. Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, intervenendo ad un ...