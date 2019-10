Sci alpino – Coppa del mondo | la delusione di Brignone | “ho fatto un grosso errore”

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Soelden 2019 in DIRETTA : Robinson manda in estasi la Nuova Zelanda - beffata Shiffrin! Brignone fuori dal podio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA Chiudiamo qui il nostro LIVE. Grazie per averci seguito. 14.17: Questa la classifica finale: Robinson, Shiffrin, Worley, Holtmann, Brignone, Tviberg, Gritsh, Gut-Behrami, Gisin, Siebenhofer. 14.13: Federica Brignone è quinta a 87 centesimi. La valdostana è la migliore delle azzurre ed è anche l’unica nella Top-10. Dodicesima Marta Bassino, più indietro le altre ...

Sci alpino - Gigante Soelden 2019 : Alice Robinson manda in estasi la Nuova Zelanda! Shiffrin beffata - quinta Brignone : Si apre con un incredibile trionfo neozelandese la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020. A Soelden (Austria) la talentuosa Alice Robinson, che compirà 18 anni il prossimo 1° dicembre, ha beffato sua maestà Mikaela Shiffrin, trionfando nel Gigante che da tradizione apre la stagione del Circo Bianco. Il podio è stato completato dalla francese Tessa Worley, mentre Federica Brignone ha colto un’incoraggiante quinta ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2019-2020 : la graduatoria dopo Soelden. Robinson in testa davanti a Shiffrin : La neozelandese Alice Robinson è la prima leader della Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino femminile. La 17enne ha vinto il gigante di Soelden e si è portata in testa alla Classifica generale con 20 punti di vantaggio sulla statunitense Mikaela Shiffrin che è la grande favorita per la Sfera di Cristallo e 40 sulla francese Tessa Worley. Federica Brignone è la migliore azzurra in quinta posizione, Sofia Goggia è ferma a zero punti visto che ...

Sci alpino – Coppa del Mondo : Alice Robinson show a Soelden : prima vittoria per la 17enne - Brignone fuori dal podio : E’ nata una stella a Soelden: Alice Robinson batte Shiffrin e Worley nel primo gigante di Coppa del Mondo a Soelden E’ ufficialmente iniziata la stagione di Coppa del Mondo di sci: ad aprire le danze sono state le donne, col gigante di Soelden. Puro spettacolo in terra austriaca, con un clamoroso colpo di scena sul finale: la 17enne Alice Robinson ha conquistato la sua prima vittoria in Coppa del Mondo. La ragazzina ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Soelden 2019 in DIRETTA : Tviberg sogna un’incredibile rimonta. Attesa per Brignone e Shiffrin : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.57: La neve ormai ha smollato. Vlhova è nona a 75 centesimi. Adesso è veramente impossibile fare il tempo. Tviberg continua a sognare. 13.56: Lontanissima anche la norvegese Stjernesund. Quattordicesima a 1.39 da Tviberg. Ora la pista sembra davvero molto rovinata. 13.52: Solamente diciannovesima Francesca Marsaglia, che ha commesso tantissimi errori, chiudendo a 1.76. 13.50: Addirittura ...

Sci alpino - Sofia Goggia : “Non ci sono scuse - si poteva fare - la pista era bellissima” : Sofia Goggia ha sfiorato con il pettorale numero 64 l’accesso alla seconda manche dello slalom gigante di Soelden, in Austria, chiudendo al 32° posto ad appena 0″03 dalla qualifica. L’azzurra ha completato la sua gara con 3″00 di ritardo dalla statunitense Mikaela Shiffrin, al comando al termine della prima prova odierna. Così l’azzurra al sito federale a fine gara: “Ho sentito un pochino la prima gara e ho ...

LIVE Sci alpino - Seconda manche gigante femminile Soelden 2019 in DIRETTA : In testa la norvegese Tviberg. Attesa per Brignone e Shiffrin. : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.18: Quarto posto per la slovena Robnik. Sono scese le prime dieci ed in testa c’è sempre la norvegese Tviberg. Ottava posizione per Roberta Melesi. 13.14: Anche l’americana O’Brien finisce lontana dalla testa della classifica (+1.45). Roberta Melesi è al momento sesta. 13.12 Subito un brutto errore per l’austriaca Haaser, che paga sei secondi dalla vetta. 13.11: ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Soelden 2019 in DIRETTA : comincia la seconda manche - Federica Brignone a caccia del primo podio stagionale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.45: Mikaela Shiffrin punta a conquista la vittoria numero 61 della carriera in Coppa del Mondo, l’undicesima in Gigante. 12.38: Al comando dopo la prima manche c’è Mikaela Shiffrin, che ha un vantaggio di 14 centesimi sulla giovanissima neozelandese Alice Robinson e 89 su Federica Brignone. 12.35: Saranno cinque le azzurre al via nella seconda manche: Federica Brignone (3), ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Soelden 2019 in DIRETTA : Shiffrin e Robinson vicinissime - terza Federica Brignone. Dalle 13.00 la seconda manche : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA manche 11.34: Grazie per averci seguito e appuntamento alle 13.00 per la seconda manche. Buona giornata 11.33: Qualificate per la seconda manche anche Irene Curtoni, 18ma e Roberta Melesi 29ma. Peccato per Goggia, 32ma a 3 centesimi dal trentesimo posto 11.33: Questa la classifica al termine della prima manche: 1 Shiffrin Mikaela USA 1:07.89 2 Robinson Alice NZL 1:08.03 ...

Sci alpino - Mikaela Shiffrin comanda la prima manche del gigante di Soelden : Brignone al terzo posto : L’americana è in testa dopo la prima manche del gigante femminile di Soelden, buon terzo posto per Federica Brignone La campionessa americana Mikaela Shiffrin ha concluso in testa la prima manche del gigante di Soelden, tappa di apertura della Coppa del mondo 2019/2020. Con un ottimo 1’07″89, la detentrice della Coppa di cristallo si è piazzata davanti alla neozelandese Alice Robinson, distante solo 14 centesimi. terzo ...