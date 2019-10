Pagamenti | come funziona il credito d’imposta per chi accetta l’uso delle carte

Arriva la Carta unica - una sola tessera come documento di riconoscimento e card per i Pagamenti : La Carta unica permetterà ai cittadini, attraverso la Carta d'identità elettronica, di utilizzare una sola tessera per tenere insieme alcuni documenti come il codice fiscale, la tessera sanitaria, l'identità digitale e si potrà anche utilizzare per effettuare i pagamenti elettronici. Fanpage.it ha visionato la prima bozza del testo che introduce la Carta unica.Continua a leggere

Ecco come cambiano le misure su bonus - partite Iva - Pagamenti - evasione fiscale : Intesa di massima nella maggioranza di governo sulle correzioni alla manovra. Sanzioni solo da luglio per commercianti e artigiani senza il Pos, prima il taglio delle commissioni. Rinviato di sei mesi il taglio del tetto all’uso del contante. Si allenta la stretta sulle partite Iva fino a 65 mila euro, salta il vincolo del regime analitico. La web tax fuori dal decreto, se ne riparla nella legge di Bilancio

Carta unica d’identità e Pagamenti : come funziona e a chi verrà assegnata : Carta unica d’identità e pagamenti: come funziona e a chi verrà assegnata Una Carta unica che raggruppi tutti i documenti personali ma che possa essere utilizzata anche per i pagamenti elettronici: l’idea è stata esposta dal sotto segretario all’Economia pentastellato Alessio Villarosa. Carta unica: documenti e pagamenti Il progetto “Carta unica” è allo studio del governo: avrebbe lo scopo di incentivare l’uso della moneta elettronica ...

Pagamenti elettronici - il Tesoro lancia l’idea di una carta unica che varrà come bancomat - tessera sanitaria e identità digitale : Per incentivare i Pagamenti elettronici anche tra la popolazione anziana, meno abituata ad utilizzare i bancomat, potrebbe arrivare una “carta unica” che dentro avrà “carta d’identità, tessera sanitaria, identità digitale e possibilità di attivare in conto di pagamento presso qualsiasi sportello bancario o postale”. Ad anticiparlo al Sole 24 Ore, confermando al tempo stesso il piano per garantire un bonus a chi ...