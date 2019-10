Mbappé sarebbe il sogno della Juve | ma l' elevato costo lo rende quasi un' utopia

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 26 ottobre 2019) Lantus, dopo il colpo ad effetto Cristiano Ronaldo dello scorso anno,determinata a proseguire nella scia di cercare altri top player. Da tempo il presidente Andrea Agnelli ha annunciato l'acquisto di un "CR7 giovane", figura che sembrerebbe essere stata individuata in Kylian. L'operazione per arrivare al campione del mondo di Russia 2018 avrebbe uncomplessivo di circa 380 milioni di euro, cifra non certo alla portata di tutti. Il PSG, detentore del cartellino del classe 1998, non potrebbe pretendere meno dei 180 milioni spesi per prelevarlo dal Monaco e lo stipendio del giocatore poi noninferiore a 20 milioni di euro netti a stagione (quindi40 milioni lordi), che moltiplicati per i cinque anni di un ipotetico contratto farebbero lievitare ilper lo stipendio a 200 milioni di euro. Appunto un'operazione che arriverebbe a un totale di 380 ...

